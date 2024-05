Elena Bonetti a San Giustino: Investire sul Futuro

Domenica 5 maggio alle ore 11.00 la parlamentare Elena Bonetti raggiunge i suoi candidati di Azione dell’alta Umbria a San Giustino, venendo a dare il suo sostegno alle rispettive liste elettorali, pronte per le prossime amministrative 2024: San Giustino Partecipa con candidato sindaco Stefano Veschi e Insieme POSsiamo Citerna con candidato sindaco Alessandro Capacci.

Ad accoglierla presso il Caffè Municipio 3.1, oltre i candidati, ci saranno gli iscritti e simpatizzanti di Azione Umbria, in particolare di Altotevere in Azione e chi vorrà, data la scelta conviviale di uno spazio pubblico centrale al paese.

La politica italiana Elena Bonetti, nata ad Asola il 12 aprile 1974, già Ministro per le pari opportunità e la famiglia nei governi Conte II e Draghi, è oggi deputata e leader dell’associazione Popolari Europeisti Riformatori, recentemente Vice Capogruppo del gruppo parlamentare Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe.

Da sempre vicina all’area cattolica in particolare dello scautismo, vive l’educazione degli studenti in prima linea, affermando che la “scuola è il cuore del diritto costituzionale, ma da sola, senza una comunità educante accanto, non è in grado di svolgere pienamente il suo ruolo. Questo è il ruolo dell’educazione non formale.”

Già numerose sono le sue azioni in parlamento per cui ospitarla con onore: tante le politiche a favore delle famiglie, come l’estensione dell’assegno per i figli, che va dagli 80 euro ai 170 euro a seconda dell’ISEE, anche alle famiglie con minori di 14 anni, a cui poi aggiunge nel 2020 i Family Act, un assegno unico universale per ogni figlio fino ai 21 anni

Si oppone alle decisioni di Conte riguardo le restrizioni alla partecipazione ai riti religiosi, facendo riaprire così i luoghi di culto, affermandolo un diritto fondamentale.

Ha introdotto i congedi parentali estesi, voucher baby sitter e creato una rete che, coinvolgendo terzo settore, volontariato, Comuni, ha creato una rete sinergica per aiutare le famiglie.