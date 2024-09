Efficientamento energetico Scuola Garibaldi: approvato il progetto

Efficientamento energetico alla Scuola Garibaldi: approvato il progetto

La Giunta comunale di Umbertide ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’efficientamento energetico della Scuola Primaria Giuseppe Garibaldi, uno degli edifici più rilevanti dal punto di vista storico nel territorio comunale. Questo intervento si inserisce in un ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture scolastiche, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

L’iniziativa è finanziata attraverso il Programma Regionale PR FESR 2021-2027, con un contributo complessivo di 1 milione e 59 mila euro. Parte di questo importo sarà destinata alla sostituzione di tutti gli infissi, mentre il resto sarà utilizzato per l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento. Il Comune di Umbertide cofinanzierà l’opera con 147 mila euro, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione delle strutture scolastiche.

Dettagli dell’intervento

Il progetto prevede la sostituzione di 166 infissi, per una superficie totale di 671 mq, in conformità con le indicazioni della Soprintendenza, dato che l’edificio è vincolato dalla normativa sui beni culturali (d.lgs. 42/2004). Contestualmente, verrà realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, che sostituirà l’attuale sistema a gas con una pompa di calore alimentata da energia elettrica. Questo cambiamento mira a migliorare l’efficienza energetica della scuola, contribuendo anche a una riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’amministrazione comunale.

Il Sindaco Luca Carizia e l’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Edilizia Scolastica Alessandro Villarini hanno dichiarato che l’efficientamento energetico della scuola primaria rappresenta un passo importante verso la creazione di spazi educativi più accoglienti e funzionali. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di investire nelle scuole per garantire un futuro migliore alla comunità, sia per gli studenti che per il personale scolastico.

Altri progetti di riqualificazione scolastica

Il Comune di Umbertide è impegnato in vari progetti di riqualificazione delle scuole. Tra le opere già completate o in corso di realizzazione, si segnalano gli interventi presso:

Scuola di Montecastelli: importo dei lavori 363 mila euro.

Scuola di Verna: importo complessivo 1 milione e 320 mila euro.

Scuola di Niccone: lavori per circa 1 milione di euro.

Scuola di Calzolaro: riqualificazione da 594 mila euro.

Inoltre, per il 2025, è previsto l’avvio della costruzione di un nuovo asilo nido comunale, che sarà situato vicino alla Scuola dell’Infanzia Marcella Monini. Il progetto prevede la creazione di un polo scolastico per bambini da 0 a 6 anni, con un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro.

Un futuro scolastico sostenibile

L’insieme di questi interventi rappresenta la strategia del Comune di Umbertide per migliorare l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di creare un ambiente più sicuro, moderno e sostenibile per i bambini e le famiglie del territorio. L’amministrazione comunale continua a perseguire politiche volte a coniugare tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo al benessere delle future generazioni.