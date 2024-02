E’ “sold out” lo spettacolo, “Guarda il mondo con i miei occhi”

E’ “sold out” lo spettacolo, “Guarda il mondo con i miei occhi”, su testo e regia di Valentina Martinelli, in programma Venerdi 1 Marzo alle ore 21 al Teatro degli Illuminati: in pochi giorni tutti i biglietti e posti disponibili sono stati assegnati. Si tratta di un bellissimo progetto di teatro, solidarietà e condivisione. Aurora, Gino Maria, Agnese, Giacomo, Elisa, Livia e Alessio, persone con disabilità, sono gli interpreti, attori “speciali” che per la prima volta, saliranno per presentare un lavoro di grande intensità emotiva e suggestione. Il percorso ha previsto degli incontri settimanali da settembre 2023 a febbraio 2024 che hanno valorizzato l’emotività e il lato artistico dei ragazzi speciali, portandoli a far emergere la loro parte creativa, ricca di insegnamenti per chi li osserva. Lo spettacolo, primo di questo genere, è reso possibile dall’Associazione Co.fa.d (Comitato familiari disabili), dal Consorzio Castello Danza e dal comune di Città di Castello. I

l loro sogno è quello di creare una compagnia e girare i teatri per far conoscere la bella esperienza di vita. “Un progetto che non nasce dalla professione di attrice e regista – ha precisato Valentina Martinelli – ma dalla mia meravigliosa esperienza con Gino, un ragazzo speciale che ho avuto l’onore di avere al mio fianco per un anno intero e in questo tempo ho compreso che ero stata scelta da Lui. Siamo sempre scelti da queste anime grandi, che incarnano corpi particolari. Con Gino ho compreso la lentezza, l’umiltà, la pazienza, la gentilezza, ho compreso la felicità, ho imparato l’ammirazione e non la compassione. Proprio grazie a Lui ho avuto l’onore di conoscere altri maestri, Giacomo, Alessio e Salvatore e grazie a questa esperienza di Teatro Speciale, Giacomo, Livia, Agnese, Elisa e Aurora. Quando l’Associazione Cofad mi ha donato la possibilità di creare un percorso teatrale speciale, ho sentito il profondo desiderio di donare attraverso la loro grandezza ciò che avevo ricevuto io.” Questo gruppo di otto splendidi ragazzi calcherà la scena insieme alla realtà del Consorzio Castello Danza diretto da Cristina Goracci e dagli allievi di Holo Teatro 2 A 2, 22 allievi della mia scuola teatro.

E’ uno spettacolo ricco di emozioni. Non svelo nulla perché tanta bellezza non si può raccontare, ma si deve guardare, quindi vedere. Il Cofad – ha dichiarato la Vice-Presidente, Donatella Pauselli – ringrazia per la realizzazione del progetto in primis i ragazzi e le famiglie che hanno partecipato attivamente con tanta disponibilità e gli operatori che hanno accompagnato i ragazzi per mano in questo meraviglioso percorso, l’insegnante di teatro Valentina Martinelli, i ballerini di Castello Danza e con loro gli insegnanti che hanno collaborato fattivamente con i ragazzi e hanno dedicato tempo e risorse ai ragazzi speciali gli attori di Holo teatro, Diamante danza che ci ha dato la possibilità di utilizzare i locali della scuola di danza , l’artista Giovanna Rossi che ha creato le scenografie, Cartoedit e mobili Salaiolo per il contributo, il Rotary per la donazione che ha fatto per la realizzazione del progetto e per finire l’amministrazione comunale che ha creduto nel progetto e ci ha aiutato alla realizzazione non solo con un contributo ma con la consapevolezza della realizzazione dello spettacolo finale , nella figura dell’assessore al sociale Benedetta Calagreti “.

“Come amministrazione comunale abbiamo voluto convintamente supportare questi ragazzi affinché potessero, attraverso l’arte, esprimere un’energia e un’emozione altrimenti difficili da tirar fuori. La nostra città è sempre presente quando si tratta di sostenere chi vive una difficoltà e sono certa lo sarà anche durante questa iniziativa, che spero possa servire da esempio e da stimolo per tutti”, ha sottolineato gli assessori Benedetta Calagreti e Michela Botteghi, nel manifestare soddisfazione agli organizzatori per aver raggiunto in pochi giorni l’obiettivo della vendita dei biglietti dello spettacolo ed aver creato attorno a questi “meravigliosi attori speciali” un clima di grande interesse, vicinanza ed attenzione”.

Ecco il cast “speciale” del teatro speciale. Attori interpreti: Aurora Bazzurri, Gino Maria Landi, Agnese Massetti, Giacomo Milanesi, Elisa Occhineri, Giacomo Testi, Livia Tose e Alessio Vouthier. In collaborazione con i danzatori del Consorzio Castello Danza. Con la partecipazione di, Roberto Costa Augusto, Francesca Bizzirri, Roberta Giubilei e Laura Massetti, Riccardo Sensi e gli attori di Holo teatro 2 a 2. Fonico audio designer, Luca Occhini, luci, Fabio Galeotti, video, Marco Bonatti, costumi, Donatella Pauselli, scenografia, Giovanna Rossi. Appuntamento dunque per Venerdi 1 Marzo alle ore 21 al Teatro degli Illuminati.

ASSOCIAZIONE CO.FA.D.

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l’Associazione ha lo scopo di: – operare per la prevenzione e la cura di handicap, per la tutela degli interessi ed esigenze delle persone con disabilità e per la garanzia dei loro diritti; – operare per il benessere e la tutela e per la tutela di interessi e diritti delle famiglie all’interno delle quali vi siano soggetti con disabilità. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Dall’anno 2018 si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione, che è ora così formato: – Michela Paganelli (Presidente), Donatella Pauselli (Vicepresidente), Laura Pettinari, (Socio membro del Consiglio Direttivo), Mauro Mariotti, (Tesoriere), Enrico Milanesi (Socio membro del Consiglio Direttivo). Nel corso del 2022, l’Associazione ha potuto contare su collaborazioni, quale la Cooperativa La Rondine, per analizzare progetti e bandi a cui ha partecipato.