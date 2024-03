E’ morto Pasquale Bellucci, padre dell’attrice Monica Bellucci

Pasquale Bellucci, padre dell’acclamata attrice Monica Bellucci, è deceduto all’età di 86 anni. La triste notizia è stata annunciata nel pomeriggio di sabato 2 marzo 2024. Pasquale è morto all’ospedale di Città di Castello, una città dove era molto conosciuto e apprezzato.

Affettuosamente noto come “Pasqualino” nella sua città, Pasquale Bellucci era un personaggio molto noto a Città di Castello, in particolare nel Rione Prato, di cui era originario. Prima di andare in pensione, lavorava come impiegato in un’azienda di trasporti, un ruolo che svolgeva con dedizione e professionalità.

La morte di Pasquale Bellucci rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per la comunità di Città di Castello, dove era molto rispettato. Il suo ricordo vivrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.