Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 le elezioni amministrative

di Lucrezia Fioretti

Le elezioni amministrative si svolgeranno nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 con il decreto prefettizio n.81254 del 5 agosto scorso. I comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale interessano i comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra e Spoleto. Gli eventuali turni di ballottaggio sono previsti per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Le votazioni si svolgeranno la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15; lo spoglio delle schede elettorali comincerà subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

A partire dalla data di convocazione dei comizi, prevista per giovedì 19 agosto 2021, e per tutta la campagna elettorale, si dà attuazione alle disposizioni della legge n.28 del 22 febbraio 2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.