Distretto Alto Tevere, donazione al centro Servizio integrato età evolutiva

Un service del Club Inner Wheel Città di Castello

Del materiale testistico specialistico (come oggetti didattici e giocattoli sensoriali) per il progetto sperimentale “Lab in gioco”, attivato presso il centro socio-riabilitativo Casa Mettius di Piosina di Città di Castello e rivolto ai bambini più piccoli (fascia di età della scuola dell’infanzia) con diagnosi precoce di disturbo di spettro autistico.

È quanto donato dal Club Inner Wheel Città di Castello al Siee (Servizio integrato età evolutiva) Alto Tevere giovedì 22 marzo.

Alla presentazione erano presenti alla donazione Daniela Felicioni, direttrice del Distretto Alto Tevere, Paola Antonelli, responsabile del Siee Alto Tevere, Marisa Sisi Monni, presidente Club Inner Wheel Città di Castello, Alessandra Gasperini Colcelli, la past president del Club, ed un nutrito gruppo di socie.

Il materiale acquistato con il service funge da test per la definizione diagnostica e del piano di trattamento individualizzato per bambini con disturbo di spettro dell’autismo. Il laboratorio prevede sessioni intensive in piccolo gruppo di attività riabilitative, nelle fasce orarie del mattino, con focalizzazione sullo sblocco relazionale, l’acquisizione di competenze comunicative e di autonomie. Questo percorso, che prevede impiego di risorse altamente professionalizzate con la partecipazione attiva delle scuole del territorio, consta di step riabilitativi personalizzati per ciascuno dei bambini. Il materiale oggetto della donazione è materiale testistico specialistico.

“L’Inner Wheel di Città di Castello ha una ‘storia’ di cuore con il ‘servizio infanzia’ come da sempre il Siee è noto in città. Sono state tante infatti le donazioni che l’associazione ha indirizzato al nostro lavoro e ai nostri piccoli utenti, supportando i nostri progetti e il nostro lavoro.

Supporto importante e testimonianza di come la città e l’associazionismo ci segue e sostiene e di come ci sia tanta comunione di intenti con le socie del club”, hanno dichiarato Daniela Felicioni e Paola Antonelli.