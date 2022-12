Si è dimesso Valerio Cardone, comunicazione Città di Castello calcio

Dimesso Valerio Cardone – Conosciuto ai più come dj ed organizzatore, Valerio, alias Master Enjoy, ha lavorato in radio nazionali come Radio M2o e R.101, per due anni è stato eletto miglior vocalist italiano ed è stato una delle colonne portanti dello storico Red Zone club di Perugia.

di Luana Pioppi

Oltre all’ormai consolidata posizione nel mondo degli eventi, Valerio si occupa di comunicazione da più di vent’anni, collaborando come creativo a campagne pubblicitarie nazionali e con grandi brand della moda e dell’industria.

In ambito sportivo, dopo aver conseguito un Master in management dello sport, la scorsa stagione ha collaborato con il Foligno calcio ed attualmente ricopre la carica di Responsabile Comunicazione della FIBIS Umbria (Federazione italiana biliardo sportivo), che proprio pochi giorni fa, presso il salone d’onore del CONI, fondendosi con la Federazione Italiana Sport Bowling è stata riconosciuta come Federazione Sportiva Nazionale.

“Il rapporto tra me è la società Ac Citta di Castello è stato ed è ancora ottimo, mi sono trovato benissimo sia con l’attuale presidente Paolo Cangi, che con l’ex presidente Mirko Amadori che ritengo persone competenti e capaci” ci spiega Cardone

“Purtroppo andando avanti con il tempo mi sono reso conto di avere obiettivi e punti di vista diversi rispetto alle scelte societarie, così ho deciso di abbandonare l’incarico.

Il mio lavoro, che spero di poter fare in futuro anche in altre società sportive, è quello di occuparmi della crescita del brand.

Nelle società sportive dilettantistiche, spesso elementi come la cura dei particolari e le strategie comunicative in generale, finiscono inevitabilmente per passare in secondo piano; principalmente contano gli equilibri con il territorio circostante, che a volte tendono a condizionare il lavoro che quelli come me fanno dietro le quinte. Curare bene un brand, dai social, agli eventi, alla comunicazione in generale, vuol dire spalancare le porte agli sponsor, alle partnership, obiettivi che non si raggiungono in tre mesi, ci vuole tempo e dedizione ma in questa era, alle porte del 2023, lavorare in maniera moderna è fondamentale.

Basti pensare cosa è stato inventato negli ultimi decenni: il laser, i videogiochi, il trapianto di cuore, il cellulare, internet, i social network, Google Maps, il bluetooth, i bitcoin, il metaverso e tanto altro ancora.

Detto questo è facile capire come non sia possibile al giorno d’oggi lavorare ad un progetto con gli stessi metodi degli anni novanta.

Tornando a parlare del Castello calcio, auguro a tutta la società, i giocatori e lo staff un grande proseguimento di stagione, ormai abito in Valtiberina da qualche anno, mi sento legato a questa città e a questi colori, sicuramente quando potrò andrò allo stadio a tifare i biancorossi.”