Chiama o scrivi in redazione

Denunciato 22enne, aveva con sé un coltello e hashish

Prosegue incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

L’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata in particolare su alcuni gruppi di giovani, conosciuti anche alla cronaca nazionale per alcune scorribande nel comprensorio tifernate.

Fonte Ufficio Stampa

Comando Provinciale Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Città di Castello hanno infatti denunciato in stato di libertà un 22enne di origine tunisine nella serata di mercoledì. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Era stato notato perché si aggirava in maniera sospetta davanti alla stazione ferroviaria di Città di Castello. Dopo gli accertamenti dei militari, è stato trovato un coltello della lunghezza di circa 20 cm con 8 cm di lama, tenuto in tasca dal ragazzo, che non ne giustificava il porto. Assieme al coltello, anche una piccola quantità di hashish.

È stato accompagnato quindi presso gli uffici della locale Compagnia dei Carabinieri, ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo e segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’hashish e il coltello sono stati sequestrati