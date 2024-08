Debutto italiano Americantiga Ensemble al Festival delle Nazioni

Debutto italiano per Americantiga Ensemble al Festival delle Nazioni

Il Festival delle Nazioni di Città di Castello accoglie uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. Il 27 agosto, presso la Chiesa di San Domenico alle ore 21:00, avrà luogo il debutto italiano dell’Americantiga Ensemble, un gruppo musicale noto per la sua interpretazione della musica barocca portoghese. Il concerto, intitolato Lágrimas de saudade, rappresenta un viaggio attraverso la tradizione musicale del Portogallo, dal XVII secolo fino ai primi del XX secolo.

Fondato nel 1995 da Ricardo Bernardes, direttore e clavicembalista, l’Americantiga Ensemble si è specializzato nell’interpretazione della musica portoghese, brasiliana, ispano-americana e italiana. La particolarità del gruppo è l’utilizzo di strumenti d’epoca e la fedeltà alle prassi esecutive storiche, che permettono una riproduzione autentica delle composizioni. Il programma della serata comprende brani di Pedro Lopes Nogueira, Giovanni Antonio Bononcini, Domenico Scarlatti, Jose Forlivesi, José Maurício, Pedro António Avondano, José Totti, Marcos Portugal, oltre a composizioni anonime del periodo barocco portoghese.

L’ensemble sarà affiancato dal soprano Luanda Siqueira e dal contralto Rita Filipe, che interpreteranno i brani scelti per l’evento. La direzione artistica del festival, affidata a Aldo Sisillo, sottolinea l’importanza del periodo barocco nella musica portoghese, un’epoca caratterizzata da una grande varietà di stili e influenze europee. Secondo Sisillo, durante i secoli XVII e XVIII, la musica sacra ha svolto un ruolo predominante, con opere di compositori come Estêvão Lopes Morago e Marcos Portugal che hanno creato messe, mottetti e altre opere religiose. Parallelamente, la musica profana ha prosperato con lo sviluppo di opere teatrali e canzoni popolari.

L’influenza spagnola e italiana è stata evidente nella musica portoghese di questo periodo. La dominazione spagnola ha introdotto stili come la zarzuela e la musica polifonica, mentre l’influenza italiana si è manifestata attraverso compositori e musicisti che hanno contribuito a formare il panorama musicale portoghese. Lisbona, in particolare, è stata un centro di produzione musicale, con teatri, chiese e cappelle che ospitavano la creazione e l’esecuzione di varie opere. Nel XVIII secolo, la corte portoghese ha assunto molti cantanti italiani, tra cui numerosi castrati, provenienti da città come Napoli, Roma, Bologna e Genova. Questi artisti, apprezzati per la loro professionalità, erano spesso impiegati sia nell’opera che nella musica sacra.

Tra i compositori italiani che hanno influenzato la scena musicale portoghese, spiccano i nomi di Domenico Scarlatti e Alessandro Scarlatti, nonché Giovanni Battista Bassani e Francesco Gasparini. Questi musicisti hanno lasciato un’impronta significativa in Portogallo, con Domenico Scarlatti che, nonostante la sua carriera principalmente legata alla Spagna, fu nominato maestro di cappella reale a Lisbona nel 1719.

Il progetto Lágrimas de saudade dell’Americantiga Ensemble propone una selezione di brani che rappresentano il periodo più fecondo della musica portoghese, con una formazione composta da due voci, chitarra barocca, violini, violoncello e clavicembalo. L’evento segna un’importante occasione per il pubblico italiano di avvicinarsi alla musica barocca portoghese, raramente eseguita nel paese.

Oltre all’evento del 27 agosto, il Festival delle Nazioni prevede altri appuntamenti di rilievo. Il 28 agosto ci saranno due concerti: alle 18:00, presso l’Auditorium San Giovanni Decollato di Città di Castello, si terrà un omaggio a Giacomo Puccini in occasione del 100° anniversario della sua morte, con i Giovani Interpreti della Fondazione Luciano Pavarotti. Alle 21:00, presso il Chiostro di Santa Chiara a Sansepolcro, si terrà un evento in onore del 50° anniversario della Rivoluzione dei Garofani, con la trasmissione di “Grândola, Vila Morena” da parte di Radio Renascença.

La biglietteria del festival è aperta presso la sede di Via Mario Angeloni 8 a Città di Castello dal 26 agosto al 6 settembre. I biglietti possono essere acquistati in prevendita, e la biglietteria sul luogo del concerto aprirà un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.festivalnazioni.com o contattare il numero 075 8522823.

Nel pomeriggio del 27 agosto, alle ore 18:00, si terrà anche la finale del Concorso Nazionale Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera, presso l’Auditorium San Giovanni Decollato. Questo concorso, giunto alla sua settima edizione, è nato per sostenere i giovani musicisti europei e offre un premio di cinquemila euro, di cui la metà verrà consegnata al termine della premiazione e l’altra metà come compenso per un concerto nella successiva edizione del festival.

Il Festival delle Nazioni continua così a rappresentare un punto di riferimento culturale, offrendo un programma vario e di qualità che abbraccia diversi generi musicali e celebra la ricchezza della tradizione musicale europea.