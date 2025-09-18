Davide Pecorelli assolto, torna libero dopo la detenzione

La Corte d’Appello albanese revoca la pena per frode

La Corte d’Appello Generale dell’Albania ha disposto il rilascio immediato dell’imprenditore italiano Davide Pecorelli, assolto dal reato di frode aggravata per il quale era stato condannato in primo grado a cinque anni di carcere dal Tribunale di Scutari ad aprile. Come riporta l’istituzione giudiziaria, l’appello ha confermato invece la condanna per incendio e violazione dei sepolcri, mentre l’attraversamento illegale del confine di Stato è stato condonato.

Grazie alla scelta del rito abbreviato e alla conseguente riduzione della pena di un terzo, la condanna è scesa a nove mesi e dieci giorni. Pecorelli, detenuto dall’8 maggio, ha già scontato la pena e ha ottenuto quindi il rilascio immediato.

Il Senatore Walter Verini, commentando la scarcerazione, ha sottolineato come la sentenza rappresenti un sollievo per Pecorelli, la sua famiglia e la comunità, evidenziando le condizioni precarie e pericolose della detenzione e il fatto che l’imprenditore non debba essere considerato un criminale da mantenere in carcere.