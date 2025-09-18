Davide Pecorelli assolto, torna libero dopo la detenzione

18 Settembre 2025 Cronaca, San Giustino, Ultime notizie 0
Davide Pecorelli assolto, torna libero dopo la detenzione

La Corte d’Appello albanese revoca la pena per frode

La Corte d’Appello Generale dell’Albania ha disposto il rilascio immediato dell’imprenditore italiano Davide Pecorelli, assolto dal reato di frode aggravata per il quale era stato condannato in primo grado a cinque anni di carcere dal Tribunale di Scutari ad aprile. Come riporta l’istituzione giudiziaria, l’appello ha confermato invece la condanna per incendio e violazione dei sepolcri, mentre l’attraversamento illegale del confine di Stato è stato condonato.

Grazie alla scelta del rito abbreviato e alla conseguente riduzione della pena di un terzo, la condanna è scesa a nove mesi e dieci giorni. Pecorelli, detenuto dall’8 maggio, ha già scontato la pena e ha ottenuto quindi il rilascio immediato.

Il Senatore Walter Verini, commentando la scarcerazione, ha sottolineato come la sentenza rappresenti un sollievo per Pecorelli, la sua famiglia e la comunità, evidenziando le condizioni precarie e pericolose della detenzione e il fatto che l’imprenditore non debba essere considerato un criminale da mantenere in carcere.

I nostri video

Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [18 sett 25]
Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [18 sett 25]
Marcia della Pace PerugiaAssisi “Sbellichiamoci” e “Sui passi di Francesco”
La rassegna stampa, edizione della notte del 18 sett 2025
La rassegna stampa, edizione della notte del 18 sett 2025
CLAUDIA RIZZO SI PRESENTA ALLA TERNANAPERUGIA A RAVENNA FORSE CON DUE PUNTE
ALL’ITET CAPITINI SI TORNA A SCUOLA PARLANDO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON I LIONS
IL TORNEO DEL CUORE FA CENTRO IN CAMPO SPORT E SOLIDARIETÀ PER UN’IDEA PER LA VITA ONLUS
Arrestato dalla Polizia cittadino marocchino per resistenza lesioni e detenzione di stupefacenti
Sedano Nero di Trevi produzione raddoppiata grazie al Consorzio
GRANDE GRETTO, CITTA' DI CASTELLO E GIBELLINA INSIEME NEL SEGNO DI BURRI
Carabinieri scoprono piantagione con circa 400 piante di cannabis
Immigrazione clandestina sfruttando il Decreto Flussi
Piantagione di cannabis scoperta a Delianuova, tre indagati
Il TeleGiornale dell'Umbria - edizione della sera [17 sett 25] in studio M.Migliosi
Il TeleGiornale dell'Umbria - edizione della sera [17 sett 25] in studio M.Migliosi
Mini master “C R ES CO ”, corso gratuito di orientamento per esperti in contabilità
PerSo – Perugia Social Film Festival dal 26 settembre all’8 ottobre 2025
Violenza sessuale di gruppo arrestati tre uomini a Gubbio
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*