CyBorg Film Festival, in arrivo a San Giustino la XI edizione internazionale

CyBorg Film Festival, in arrivo a San Giustino (PG) la XI edizione internazionale del concorso di cortometraggi

CyBorg Film Festival concorso cortometraggi e nuovi territori: più di 150 opere provenienti da gran parte del globo confermano qualità e quantità.

© Protetto da Copyright DMCA

L’11.12.13 giugno 2021 con il Patrocinio del Comune di San Giustino (PG) il cinema Astra ospiterà l’ XI edizione internazionale. Tre giorni di “maratona” su schermo. Orario continuato: si inizia in tarda mattina fino ad accompagnarvi all’ora di cena o giù di lì. Venerdì 11 e sabato 12 dalle ore 10 carrellata di cortometraggi del circuito cyborg off e delle opere in concorso di fantascienza e animazione. La domenica 13 dalle ore 11 proiezione conclusiva delle opere in concorso. Il sabato dalle ore 15 palco e schermo per i componenti della giuria e ospiti.

La giuria è composta da: Francesca Bertuzzi scrittrice e sceneggiatrice, Valentina Bertuzzi regista e sceneggiatrice, Giacomo Cimini regista e sceneggiatore.

Ospiti e contributi della giornata: Gianni Beretta corrispondente e filmaker, Francesco Cortonesi scrittore, speaker radiofonico e attivista per la difesa dei diritti degli animali, Tommaso Ragnisco artista e designer, film PALE BLUE DOT: A TALE OF TWO STARGAZERS del regista Matteo Scarfò, contributi del prestigioso Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, Emanuele Sana, regista e sceneggiatore con il film TOB.IA, in ANTEPRIMA NAZIONALE, con protagonista iCub, cucciolo di robot umanoide costruito dall’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). TOB.IA, scritto e diretto da Emanuele Sana, prodotto da LaStradaProduzioni e Rai Cinema in collaborazione con IIT, è la storia di un possibile futuro prossimo con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Tedeschi, Carlo Valli, Giulia Petrini, Gianluca D’Ercole e Sandra Ceccarelli. Lorenzo Natale, ricercatore senior dell’Unità Humanoid Sensing and Perception presso IIT, con un imperdibile contributo scientifico su iCub. Ulteriore contributo da parte di IIT: While(Alive){} diretto da Cody Cameron-Brown e Ziggy O’Reilly breve film d’animazione in stop-motion in memoria della nonna della regista. Ziggy O’Reilly è dottoranda presso l’ Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nell’Unità di Ricerca Social Cognition in Human-Robot Interaction, diretta dalla Prof.ssa Agnieszka Wykowska.

La sigla di questa edizione è sulla musica originale del poliedrico e inventivo Cesare Bianconi. Il CyBorg Film Festival, diretto da Luisella Chiribini, trova la confermata presenza di tante case di produzione, distribuzione, filmoteche, scuole, accademie e l’adesione di new entry. Programma multigenerazionale e multietnico in una full immersion di tre giorni che inverte la tendenza: proiezioni giornaliere in sala (dalle ore 10 alle 20/21 circa). Il Festival è un punto di riferimento che permette incontri e scambi creativi e produttivi. Sicuri che anche questa volta regalerà nuovi e ricchi impulsi inventivi e collaborativi, vi aspettiamo in sala: 11.12.13 giugno 2021 presso il cinema teatro ASTRA via Citernese San Giustino (PG).