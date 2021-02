Covid-19, vaccinazioni ultraottantenni al Centro Salute di Umbertide

Prenderanno il via dal 15 febbraio in Umbria e anche Umbertide le vaccinazioni per preservare gli ultraottantenni dall’infezione da Covid-19. Per quanto riguarda le prenotazioni sarà possibile effettuarle a partire da venerdì 12 febbraio.



È disponibile anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata. Due sono le modalità per prenotarsi: attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione. umbria.i t), oppure nelle farmacie.

Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda. Come rende noto la Regione Umbria, dal 12 febbraio potranno prenotarsi esclusivamente i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941. Successivamente verrà data comunicazione ai nati nel 1939 e negli anni precedenti, sul giorno a partire dal quale potranno effettuare la prenotazione.

La prenotazione, con il portale e in farmacia, è riservata alle classi d'età individuate di volta in volta, non potranno prenotarsi i cittadini non rientranti in tali classi. Le prenotazioni restano aperte e quindi non si chiuderanno il 12 febbraio, per cui ci si potrà segnare anche nei giorni successivi senza perdere posto o priorità, visto che il numero di vaccinazioni programmate è pari al numero di cittadini nati nel 1940 e gennaio 1941. I cittadini umbertidesi potranno recarsi presso il Centro di Salute e l'adiacente sportello dell'Agenzia delle Entrate a partire da lunedì 15 febbraio dalle ore 14 alle ore 18.

“E’ una notizia importante per Umbertide e per tutto il suo territorio – afferma il sindaco Luca Carizia – Eravamo fiduciosi che le nostre richieste sarebbero state esaudite e ringraziamo la Regione Umbria per averci ascoltato. Solitamente in momenti come questi abbiamo scelto di non fare polemica, ma di lavorare alacremente nelle giuste sedi per il bene della nostra comunità. Siamo difronte ad un momento storico dove ci sarebbe bisogno della massima collaborazione, del massimo supporto e della massima serietà”.