Riprenderà nella giornata di domani, martedì 23 febbraio, presso i locali posizionati difronte la Farmacia Comunale n.1 la campagna di test, volontaria e gratuita, rivolta agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, indetto dalla Regione Umbria in collaborazione con Assofarm.

La campagna è quindi rivolta ai bambini e al personale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, ai bambini e al personale della scuola dell’infanzia, agli studenti e al personale delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp).

Quelli effettuati saranno test antigenici nasali rapidi che danno il risultato in 15 minuti.

La campagna di screening proseguirà nelle settimane successive e avrà luogo nei giorni di martedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00.

È possibile prenotare il test (eseguibile una volta al mese) in via telematica tramite l’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell’ente alla voce “Prenotazione Servizi On-Line” dove sono presenti anche tutte le informazioni o recandosi presso le farmacie comunali di via Cibo e largo Cimabue.

Al momento di effettuazione del test dovranno essere esibiti, compilati e sottoscritti, il modello di autocertificazione ed il modello per il consenso informato scaricabili dal sito del Comune.

“La campagna di screening che coinvolge studenti, docenti e personale non docente, è uno dei tanti strumenti che abbiamo messo in atto per monitorare la situazione legata all’emergenza Covid – dice il sindaco Luca Carizia – Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che saranno impegnati in questa importante iniziativa”.