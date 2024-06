CorriUmbertide by Night, grande successo per la nona edizione

CorriUmbertide by Night: Grande Successo per la Nona Edizione La nona edizione della CorriUmbertide by Night, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Umbertide, si è svolta con grande successo nella serata di venerdì 28 giugno. La corsa notturna, ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo cittadino, ha attirato atleti e appassionati di tutte le età, trasformando Piazza Matteotti nel cuore pulsante di una serata all’insegna dello sport e del divertimento.

La manifestazione ha proposto un programma variegato che ha incluso una gara competitiva e una non competitiva, oltre a diverse competizioni riservate ai giovani atleti. Di seguito, il dettaglio del programma della serata: ore 18:30 Piazza Matteotti ritrovo e ritiro pettorali; ore 19:15 partenza Settore Giovanile; ore 20:30 partenza Gara Competitiva di 8 km e Non Competitiva di 7 Km.

La partecipazione è stata straordinaria, con un afflusso di pubblico e atleti che ha superato le aspettative. L’energia e l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso l’evento un vero successo, evidenziando ancora una volta l’importanza dello sport come momento di aggregazione e condivisione. Questa la dichiarazione dell’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon: “Un evento molto importante per Umbertide, che rappresenta non solo una grande occasione per promuovere lo sport e uno stile di vita sano, ma anche per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza tra i nostri cittadini.

La CorriUmbertide by night è un’opportunità per atleti di ogni livello, dai professionisti agli appassionati, di sfidare sé stessi in un percorso suggestivo che attraversa i punti più belli e caratteristici della nostra città. L’impegno dell’Amministrazione comunale era volto a garantire un’organizzazione impeccabile e a creare un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.”

Oltre 350 partecipanti alla CorriUmberdite by night, tra gara competitiva di 8 km, gara non competitiva di 7 km e gare del settore giovanile. Super prestazioni dei neo sposi Osvaldo Zanella e Marina Giotto dal Friuli Venezia Giulia, che vincono rispettivamente la gara maschile e femminile. Completano il podio maschile gli atleti di casa Andrea Lombardo Facciale 2° e Leonardo Grilli 3°. Per la classifica femminile al 2° posto Martina Cappelletti e 3° la portacolori umbertidese Arianna Fabbri.

“Una grandissima partecipazione e tanta, tantissima felicità per un evento riuscito in tutti i minimi dettagli grazie al lavoro della squadra che ha lavorato da mesi alla manifestazione” queste le parole del presidente Stanislao Silvestrelli, che continua:” un ringraziamento a tutti gli atleti e amici intervenuti, agli sponsor che ci hanno permesso di realizzare i bellissimi premi, allo staff che si è messo a disposizione sul percorso e alla polizia locale che ha garantito lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza!”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Umbertide desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata: gli atleti, i volontari, gli sponsor e l’Amministrazione comunale, il cui sostegno è stato fondamentale.

La CorriUmbertide by Night continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come uno degli eventi sportivi più attesi e amati dalla nostra comunità durante il periodo estivo. Grazie alla passione e all’impegno di tutti, anche questa edizione ha saputo regalare emozioni indimenticabili.