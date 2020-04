Coronavirus, Poste italiane aprirà ufficio di Trestina

Emergenza Coronavirus. Sabato 18 aprile 2020. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “Aggiorniamo la situazione con zero positivi e zero negativi. Ma ci sono alcune novità: Poste Italiane aprirà l’ufficio di Trestina come chiesto dei cittadini anche se si segnala un afflusso ingente nella sede di via Gramsci. Forse è il caso di valutare un’estensione dell’orario per diluire gli accessi. Mi permetto, rispettando l’autonomia di tutti, di consigliere un allungamento delle aperture agli utenti.

Abbiamo aggiunto risorse a quelle del governo per i Buoni Spesa così da soddisfare tutte le domande che sono state presentate per andare incontro ai cittadini. Passando alle donazioni, un aspetto importante per l’impegno civile di privati e associazioni. L’ordine dei Geometri ha donato 120 tute di sicurezza anti COVID agli operatori sanitari, mentre il Lion con il suo presidente Roberto Masi ha donato alla PAT una tensostruttura, 500 visiere, 30 tute e un econografo. Roberto e Roberta Cucciaioni hanno donato all’ospedale 1000 mascherine mettendo a disposizione la loro professionalità. Infine c’è una nota garbata del Consigliere Lignani che polemizza con l’Amministrazione che ha richiamato una associazione che ha donato mascherine ai cittadini.

Questa associazione deve coordinarsi con il COC come tutte le altre anziché operare di sua iniziativa seguendo delle priorità. Cogliamo l’occasione però per ringraziare questa e tutte le altre associazioni che si stanno mobilitando per questa emergenza ma è necessario il coordinamento con il COC dell’Amministrazione comunale. Ogni atto deve essere trasparente ed essere regolato da criteri propri. Ho voluto rispondere al consigliere Lignani perché questo è un aspetto importante. Da qui al 4 maggio prossimo sarà necessario alzare ancora di più la guardia, i cittadini sono rispettosi delle regole e la risposta dei tifernati è stata all’altezza. Va tenuto conto che sono molte ormai le settimane dell’isolamento e della limitazione della nostra libertà, dobbiamo resistere e restate a casa, tenendo i nervi saldi.