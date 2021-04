Chiama o scrivi in redazione

Controlli Covid, guida ubriaca con un tasso 4 volte superiore

Prosegue l’attività di controllo per i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, attivi come sempre su più fronti nella prevenzione e repressione dei reati in genere, oltreché nei controlli in materia di rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Nella serata di ieri, 3 aprile 2021, hanno denunciato in stato di libertà una 39enne italiana per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. I militari operanti mentre transitavano nell’abitato di Città di Castello, sono stati attirati dall’andatura irregolare del veicolo che li precedeva. Tale comportamento alla guida, ha indotto i Carabinieri ad eseguire il controllo per verificare lo stato psicofisico del conducente, che ha dato esito positivo riscontrando un tasso alcolico di 4 volte superiore a quello consentito dalla Legge.

Per la donna è scattato il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia. Sono inoltre proseguiti i controlli in materia di rispetto delle prescrizioni conseguenti all’epidemia da coronavirus durante tutta la settimana, come sempre con particolare rafforzamento nel week end.

A fronte di oltre 150 persone e più di 100 mezzi controllati, sono state elevate 3 sanzioni di cui 1 a carico di una persona spostatasi senza giustificazione dal rispettivo comune di residenza e 2 per persone che non rispettavano l’orario del coprifuoco. Tutte le contestazioni sono state elevate nell’abitato di Trestina dove, alcuni giorni prima, sono stati peraltro sanzionati 6 uomini che nei pressi di un piccolo chiosco, si erano ritrovati per consumare delle bevande creando un assembramento.