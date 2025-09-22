Controlli antidroga, Tami guida gli studenti alla legalità

Operazione dei Carabinieri a Città di Castello senza esiti

Controlli antidroga – Con l’avvio dell’anno scolastico, i Carabinieri di Città di Castello hanno intensificato la loro azione preventiva contro l’uso di droghe tra i più giovani, concentrando l’attenzione sui luoghi maggiormente frequentati dagli studenti. Nella mattinata si è svolta un’operazione che ha coinvolto le unità cinofile antidroga del Nucleo di Firenze, impegnate a fianco dei militari in una serie di verifiche mirate.

I controlli hanno interessato punti di forte passaggio come il capolinea degli autobus e piazza Garibaldi, per poi estendersi verso i locali del centro storico, ritrovo abituale degli adolescenti. A guidare la squadra c’era Tami, un pastore tedesco dal manto scuro, noto per il suo fiuto esperto e per otto anni di servizio, che ha passato al setaccio ogni angolo con la consueta precisione sotto la direzione del suo conduttore.

La reazione degli studenti è stata all’insegna della collaborazione: hanno accolto con rispetto e disponibilità le verifiche, dimostrando senso civico e maturità. Non è emersa alcuna traccia di sostanze stupefacenti, confermando il carattere soprattutto preventivo dell’iniziativa. Nel comunicato diffuso dall’Arma viene sottolineato come il fine principale non sia soltanto individuare casi di consumo o spaccio, ma promuovere la cultura della legalità, offrendo al tempo stesso un segnale rassicurante per famiglie e scuole.

La sicurezza dei ragazzi, si ribadisce nel testo dei Carabinieri, resta una priorità assoluta. La strategia non si limita a interventi isolati ma si inserisce in un programma ampio di prevenzione che proseguirà con nuovi controlli e attività di sensibilizzazione nei prossimi mesi. La presenza costante delle forze dell’ordine negli spazi frequentati dai giovani rappresenta un chiaro presidio di tutela e un messaggio forte: la prevenzione e l’educazione sono strumenti essenziali per garantire un futuro libero dalle dipendenze.