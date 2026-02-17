Continuano le riprese del film “Tic, toc”, diretto dai registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini

Continuano le riprese del film “Tic, toc”, diretto dai registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini. Il film, sotto la produzione esecutiva della Whiterose Pictures, è stato realizzato su iniziativa del Comune di Città di Castello (capofila Zona Sociale 1), nell’ambito di un progetto, “Think Young!”, che ha visto la luce grazie al co-finanziamento del Fondo Nazionale Politiche Giovanili – anno 2023, nell’ambito dell’Intesa n. 202 tra Regione Umbria e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il film rappresenta il risultato conclusivo del progetto, un percorso formativo e creativo rivolto a giovani fra i 14 e i 35 anni del territorio dell’Alta Valle del Tevere nato per favorire aggregazione, confronto e crescita attraverso la conoscenza del Cinema, sperimentandone gli aspetti artistici e produttivi. Partecipano alle riprese oltre 50, fra interpreti e tecnici, selezionati attraverso casting territoriali, che hanno seguito un workshop che li ha preparati al set.

La sceneggiatura di “Tic, Toc”, scritta dagli stessi registi assieme a Simone Santi Amantini, è ambientata interamente in un hotel sospeso nel tempo e racconta una serie di esistenze bloccate in un loop temporale. Personaggi molto diversi fra loro rivivono all’infinito lo stesso frammento di vita, costretti a confrontarsi con conflitti interiori, aspettative sociali e gabbie invisibili, finché lo scandire del tempo non mette uno di loro di fronte alla necessità di scegliere se restare immobile o trovare il coraggio di cambiare.

Il film utilizza il tempo e lo spazio dell’hotel come metafora di una società ordinata e silenziosa che, dietro l’apparente normalità, imprigiona identità, desideri e possibilità di autodeterminazione.