Consiglio Comunale di Umbertide approva assestamento generale di bilancio

Nella seduta di lunedì 31 luglio, il Consiglio Comunale di Umbertide ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza (Umbertide per Carizia sindaco, Lega, Fratelli d’Italia) e di Corrente, la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2023/2025.

Come ha esposto l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, i conti del Comune di Umbertide sono in ordine e quindi non sono necessari interventi straordinari di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Risulta infatti in equilibrio la gestione di competenza, con spese straordinarie sopportate a causa del terremoto del 9 marzo scorso, ma quasi totalmente rimborsate dal governo e dalla regione Umbria, così come in equilibrio è la gestione parte investimenti e quella dei residui.

Il fondo svalutazione crediti inesigibili risulta adeguatamente accantonato e per quanto riguarda la cassa, questa risulta al 30 giugno pari a circa 3.700.000 euro e l’andamento degli incassi e pagamenti fa supporre che chiuderà nel 2023 in positivo.

Inoltre, altra buona notizia come ha sottolineato l’assessore, è che alla data attuale, nel corso del 2023 il Comune non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa.

Per quanto riguarda le variazioni di assestamento generale si è provveduto ad utilizzare l’avanzo di amministrazione del 2022 per circa 228.000 euro, per finanziare alcune importanti spese di investimento e per affrontare le esigenze dell’annualità in corso. Le variazioni di assestamento approvate dopo un’attenta verifica delle entrate e delle spese, sono state adeguate all’andamento della gestione corrente, garantendo il pareggio di bilancio così come previsto dalla normativa.

Inoltre, l’indice di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno pari a -6.35, garantisce il pagamento delle fatture in anticipo rispetto alla scadenza indicata.