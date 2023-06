Combatte contro la malattia, Elia campione del sorriso

Elia, il “campione del sorriso”: in campo con la maglia bianconera, i colori della Juventus, la squadra del cuore, dei beniamini Chiesa e Locatelli. Gioca ogni giorno la partita per la vita e la speranza, assieme alla sua famiglia e all’affetto che lo circonda.

| di Marcello Migliosi

Elia Maltagliati, un bambino cinese di 10 anni adottato da Tania Luchetti e Massimo Maltagliati nel 2015, ha scoperto la sua malattia solo due mesi dopo essere arrivato in Italia. Si tratta della forma più aggressiva di distrofia muscolare chiamata “Duchenne”, una malattia degenerativa.

Elia ha ancora bisogno di terapie di fisioterapia, neuropsicomotricità e logopedia che dovrà continuare a fare per anni. Sebbene assuma farmaci per rallentare la progressione della malattia, purtroppo non esiste una cura.

Una storia simile a tante altre purtroppo presenti in Italia e nel mondo, che si colora di tanto amore e solidarietà come quella vissuta a San Maiano, frazione del comune di Città di Castello. Qui, la Pro Loco per Lui ha organizzato un torneo di calcio a 5 abbinato a una raccolta fondi spontanea. In poco tempo, è stato raccolto un assegno di 2.700 euro, che è stato consegnato alla famiglia per sostenere le spese di adeguamento strutturale dell’abitazione alle crescenti e mutate esigenze di deambulazione del bambino.

Due comuni di regioni diverse, 18 fra Pro Loco e Società Rionali, tante persone dell’uno e dell’altro versante territoriale hanno contribuito a questa cifra, che rappresenta il primo passo verso altre iniziative di solidarietà.

Il presidente della Pro Loco di San Maiano, Fabio Fortuni, promotore della bellissima iniziativa, ha dichiarato: “Questo è solo l’inizio, ci saranno ulteriori iniziative a favore di Elia e della sua famiglia, un esempio di vita e coraggio.”

Prima dell’inizio del torneo, Elia, grande tifoso della Juventus come suo padre Massimo, ha ricevuto una maglia bianconera dal presidente dello Juventus Club Altotevere, Sandro Crocioni. Visibilmente euforico, Elia ha indossato subito la maglia con orgoglio e ha tirato un calcio al pallone al fischio dell’arbitro, accompagnato da fragorosi applausi.

“La nostra famiglia”, hanno dichiarato commossi Tania e Massimo, “ringrazia di cuore Fabio Fortuni, presidente della Pro Loco di San Maiano, che si è adoperato spontaneamente come promotore di questa onorevole iniziativa a sostegno di nostro figlio Elia. Siamo profondamente commossi per tutto il vostro importante sost