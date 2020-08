Cocaina e hashish in auto, un arresto e una denuncia, anche una donna

I Carabinieri di Città di Castello hanno arrestato per spaccio un 27enne incensurato. I Militari hanno fermato un’auto nell’immediata periferia, con quattro persone a bordo, due uomini e due donne, con età tra 19 e 27 anni.

Il 27enne residente in un comune toscano situato è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di cocaina già confezionata in 13 dosi pronte allo smercio, mentre una delle donne, una 23enne del capoluogo perugino, è stata trovata in possesso di due pezzetti di hashish.

Il 27enne quindi, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio con udienza direttissima che si volgerà nella giornata di domani, mentre la 23enne è stata segnalata alla Prefettura per la detenzione per uso personale.