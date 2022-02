Città di Castello, vertice Comune-Busitalia per miglioramento dei servizi

Secondi e Braccalenti: “Chiediamo a Regione e gestori attenzione particolare per le infrastrutture dell’Alta Valle del Tevere”

“C

hiediamo alla Regione e ai gestori, per questo nell’incontro di oggie l’esigenza di una, con lo spostamento alla stazione ferroviaria di piazza della Repubblica del, nel contesto della generale aspettativa del miglioramento dei servizi e della garanzia della sicurezza degli utenti attraverso il presidio delle stazioni del territorio”.

Da ufficio stampa Comune di Città di Castello

Il sindaco Luca Secondi riferisce così insieme all’assessore competente Rodolfo Braccalenti i contenuti del confronto di stamattina nella residenza municipale di piazza Gabriotti con i vertici di Busitalia, al quale hanno preso parte il dirigente comunale di settore Lucio Baldacci e Gianni Chiasserini dell’ufficio Trasporti.

Con Alessio Cinfrignini, direttore dell’esercizio gomma dell’azienda, e Antonio Federici, direttore dell’esercizio ferro, gli amministratori tifernati hanno condotto una ricognizione sulla situazione dei trasporti e dei collegamenti con il resto della regione, che ha toccato anche gli aspetti della gestione del patrimonio immobiliare presente nel territorio.

“I responsabili di Busitalia, che ringraziamo per disponibilità e la collaborazione, hanno pienamente condiviso la proposta di creare un terminal unico per i bus e i treni alla stazione ferroviaria del capoluogo e quindi iniziamo da oggi il percorso di confronto per tagliare questo traguardo, che richiederà anche un adeguamento degli spazi di piazza della Repubblica”, spiegano Secondi e Braccalenti, sottolineando come “i rappresentanti dell’azienda abbiano preso atto della necessità di intervenire nella stessa stazione ferroviaria per assicurare modalità di sorveglianza a tutela della sicurezza degli utenti, sulle quali già nelle prossime settimane si confronteranno con Umbria Mobilità, che è proprietaria dell’immobile”. “Rispetto al ripristino del collegamento con Sansepolcro e all’ottimizzazione dei trasferimenti lungo la restante direttrice ferroviaria per Perugia – concludono Secondi e Braccalenti – sarà invece necessario che la Regione fornisca indicazioni chiare sui progetti di investimento per il miglioramento della rete e sull’incremento della massa assiale dei binari, anche in funzione dell’ammodernamento dei convogli”.