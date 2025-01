Città di Castello: una comunità sportiva in movimento con 14.000 praticanti

Città di Castello – Nel 2024, Città di Castello si conferma come un centro vivace per lo sport, con un terzo della popolazione impegnato in varie attività fisiche. Circa 14.000 cittadini praticano sport a livello agonistico o amatoriale, approfittando di circa 40 discipline disponibili. Questo fenomeno, supportato da oltre 100 associazioni, ha portato a un significativo aumento dell’attività sportiva nella città.

L’amministrazione comunale ha pubblicato i dati del bilancio relativo all’attività sportiva, che evidenziano la crescente partecipazione della popolazione. Gli impianti sportivi, di cui il Comune gestisce 37 tra stadi, palazzetti e piscine, hanno registrato 266.599 presenze nel 2024, per un totale di 29.280 ore di utilizzo, con 6.176 giorni di apertura. Queste cifre rappresentano un incremento rispetto all’anno precedente, segno di un interesse sempre più forte verso l’attività fisica.

L’assessore Riccardo Carletti ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel rendere lo sport accessibile a tutti. Grazie alla Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 23 febbraio 2024, sono state confermate tariffe agevolate per l’utilizzo degli impianti. In particolare, i minori di 18 anni beneficiano di una riduzione del 50%, mentre le tariffe sono differenziate in base al tipo di utenza: associazioni, scuole e cittadini. Questa strategia mira a incentivare la partecipazione e a promuovere l’attività giovanile, garantendo costi sostenibili.

Città di Castello si distingue per la sua tradizione di inclusione sociale, riconoscendo lo sport come un elemento fondamentale per la coesione e la crescita della comunità. L’assessore ha evidenziato come l’attività sportiva rappresenti un pilastro del welfare locale, contribuendo al benessere collettivo.

L’Ufficio Sport del Comune è responsabile dell’organizzazione e della gestione di manifestazioni sportive, collaborando con le autorità locali per garantire la sicurezza degli eventi. Nel corso del 2024, sono state autorizzate 16 competizioni di bocce, ruzzola e lancio del formaggio, oltre a 8 eventi podistici e 5 ciclistici. Tra questi, spicca la prima edizione della “Corri Castello”, una gara podistica che ha avuto luogo l’8 settembre 2024 e che ha riunito partecipanti di tutte le età, compresi i bambini.

Questo evento è stato inserito nel programma della “Settimana Europea dello Sport”, un’iniziativa promossa da Sport e Salute e finanziata dalla Commissione Europea, evidenziando l’importanza della partecipazione e dell’inclusione. Le varie discipline sportive sono supportate dall’utilizzo degli impianti di proprietà comunale, gestiti da diversi soggetti per favorire l’accesso a tutti.

Inoltre, nel 2024, il Comune ha rinnovato due importanti convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, tra cui le palestre provinciali, con l’obiettivo di garantire l’accesso anche al di fuori dell’orario scolastico. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 16 settembre 2024 ha formalizzato questa intesa, che rappresenta una misura fondamentale per la promozione dello sport tra i giovani.

La gestione degli impianti comunali è affidata a Polisport s.r.l. SSD, una società partecipata che opera dal 1998. Il rinnovo del contratto di gestione, avvenuto a seguito della scadenza del precedente accordo, assicura continuità nelle attività sportive per i prossimi cinque anni. Il Comune, inoltre, si impegna a supportare le associazioni sportive locali, garantendo l’accesso a stadi, campi sportivi e impianti periferici, che svolgono un ruolo cruciale nella promozione della socialità e dell’inclusione.

Questi impianti non solo offrono spazi per la pratica sportiva, ma diventano anche luoghi di aggregazione e supporto sociale. Il Comune ha stipulato convenzioni con diverse associazioni per gestire gli impianti, assicurando così che siano fruibili da tutta la comunità. Questo modello di gestione consente alle organizzazioni locali di utilizzare gli spazi per le loro attività, contribuendo al benessere collettivo.

Per favorire ulteriormente l’accesso agli impianti, il Comune si fa carico delle spese per le utenze e la manutenzione straordinaria, applicando tariffe agevolate per garantire la sostenibilità economica e la continuità delle attività sportive. L’Ufficio Sport sta raccogliendo dati per valutare e migliorare i rapporti convenzionali esistenti, assicurando che le esigenze del servizio siano sempre soddisfatte.

Nel complesso, Città di Castello si conferma come un modello di comunità attiva, dove lo sport riveste un ruolo centrale nella vita sociale e culturale. Grazie a un forte impegno da parte dell’amministrazione e alla passione dei cittadini, la città continua a crescere come un punto di riferimento per la pratica sportiva a tutti i livelli.