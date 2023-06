Venerdì 9 giugno alle ore 18.30 presso la Tipografia Grifani-Donati 1799 ci sarà l’esposizione di Eduardo Relero, artista argentino che vive in Europa. Le sue opere, concepite per l’interazione con il pubblico, negli ultimi anni hanno fatto il giro del mondo: da New York a Roma, dal Messico a Tokyo. Durante la sua permanenza presso la Tipografia Grifani Donati, ha approfondito una propria ricerca personale che lo ha portato a sperimentare sulla pietra litografica, attraverso una produzione seriale che traspone le sue opere dalla strada alla carta di puro cotone, rendendole pezzi unici che per la prima volta il visitatore può scegliere, acquistare e portare con sé a casa.

Invece nella giornata di domenica 11 giugno il “Festival dei Cammini di Francesco” organizza 5 eventi presso Città di Castello. Alle ore 9 ci sarà la “Camminata anello di Città di Castello”, un percorso di 18 chilometri la cui partenza sarà dal Parco Alexander Langer (ansa del Tevere) e proseguirà prendendo il sentiero di lungotevere verso nord. Nel corso del sentiero si lascerà il Tevere per poi raggiungere le pendici collinari ovest in prossimità di Lerchi dove si salirà la collina fino a raggiungere l’Eremo di Buonriposo. Dopo aver visitato il complesso si proseguirà il cammino passando per Villa Franchetti ed il Parco della Montesca per poi tornare a valle a Città di Castello. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria. Per info contattare 3343554894 o mandare una mail a info@circoloesploratori.it . Alle ore 17 in collaborazione con il Museo Malacologico Malakos, sarà organizzato un laboratorio per bambini al Parco della Fondazione Hallgarten-Franchetti a Città di Castello. In questa mostra sensoriale sarà possibile toccare, annusare, ascoltare e guardare il mare a Città di Castello. La pedagogia che si cela dietro il progetto si sposa perfettamente con le opere che la baronessa Alice Hallgarten portò avanti in vita. La “Sensory Exhibition” è aperta a tutti, grandi e piccini senza limiti di età, le biologhe animeranno il pomeriggio con storytelling e curiosità dal mondo marino. L’ingresso è gratuito. Per info contattare 334 2041589 o organizzazione@ festivaldeicamminidifrancesco. it . All’evento sarà presente anche Annalisa Perino, un’educatrice che farà un incontro sulla pedagogia montessoriana e sull’arte dell’ex-ducere. Alle ore 18 invece ci sarà un incontro presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale in Piazza Gabriotti che avrà come tema “Le regole della sostenibilità e il valore delle imprese per il territorio”. All’incontro sarà presente anche la Presidente della regione Umbria Donatella Tesei. In conclusione della giornata, alle ore 21 presso Piazza delle Tabacchine di Città di Castello si terrà “Il Cammino dell’Anima tour”: Angelo Branduardi in concerto. Il costo del biglietto è di 15 euro. Per info chiamare al 3342041589 o mandare una mail a organizzazione@ festivaldeicamminidifrancesco. it . Domenica 11 giugno dalle 14.30 alle 18.30 alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello ci sarà anche la mostra personale di pittura di Luca Alinari. Per maggiori info mail: cultura@ilpoliedro.org , tel: 0758520656