Città di Castello, sono due positivi al Coronavirus due persone giovani

“A Città di Castello abbiamo attualmente due positivi, due persone giovani, essendo guarita da alcuni giorni la signora rumena che era risultata contagiata, ma la notizia importante è che sono negativi i test effettuati sulla eventuale catena epidemiologica che si poteva sviluppare nel trestinese dietro all’ultimo caso registrato”.

E’ la dichiarazione di oggi del sindaco, che aggiorna la situazione dell’emergenza da Covid-19 del territorio comunale, sottolineando “il fatto molto importante che i diversi test effettuati dall’Usl Umbria 1 nella zona sud sui contatti avuti dalla persona risultata positiva recentemente non hanno dato riscontro dell’esistenza di nuovi casi”.

“E’ ovvio che sono notizie da prendere con la dovuta cautela, perché è noto che il virus abbia un periodo di incubazione prima di manifestarsi, per cui non abbiamo certezze assolute, non possiamo dare per scontato che non ci saranno nuovi casi, ma al momento la situazione è questa ed è abbastanza tranquillizzante”.

Nell’augurare a entrambe le persone attualmente positive, nessuna delle quali è ricoverata, che le loro condizioni possano migliorare velocemente fino alla guarigione, il primo cittadino ha rimarcato: “siamo in vista della riapertura delle scuole, il vero e autentico banco di prova cui saremo tutti chiamati per comprendere se vivremo, e speriamo di no, una seconda ondata di contagio o meno, per cui, anche se a Città di Castello i numeri del Covid-19 sono attualmente bassissimi, non bisogna abbassare la guardia ed è necessario continuare a seguire le prescrizioni improntate al criterio della prudenza e del rispetto degli altri”.

Il sindaco ha ricordato il concerto in piazza Gabriotti in memoria di Ennio Morricone che per il maltempo è stato spostato a domani, martedì 1 settembre, alle ore 21.00, sottolineando come l’evento sia “dedicato a tutti coloro che i quali si sono impegnati in prima persona nel corso dell’emergenza da Covid-19, lavorando in prima linea con grande dedizione e correndo anche rischi”.

“A queste persone va il ringraziamento e la gratitudine di tutta la comunità tifernate”, ha osservato il sindaco, che ha ribadito come l’iniziativa si svolgerà nel rispetto di tutte le disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica.