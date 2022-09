Search for: Search Button

Città di Castello protagonista delle Guide di Repubblica dedicate all’Umbria del cinema

Tra Rinascimento e contemporaneità Città di Castello è protagonista in edicola delle Guide di Repubblica dedicate all’Umbria, ai personaggi del cinema e ai tesori culturali e naturalistici della regione che hanno una vocazione cinematografica.

Proprio per questo il nuovo volume della collana editoriale diretta Giuseppe Cerasa, intitolato “Umbria del cinema – Storie, luoghi e star”, dà grande evidenza alla Pinacoteca comunale e alle collezioni cittadine delle opere di Alberto Burri, gemme della storia, della cultura e dell’arte che hanno fatto da culla ad attrici di fama come Monica Bellucci, Valentina Lodovini, Valeria Ciangottini e hanno le carte in regola per candidarsi a ospitare produzioni per il grande schermo.

Uno sguardo interessante e originale sulla città, che viene proposto a tutti gli appassionati di cinema e di viaggi da una delle pubblicazioni più accreditate, vera e propria “bibbia” per chi ama scegliere i propri soggiorni in Italia sulle tracce del bello e del buono che il nostro Paese sa offrire con le sue le straordinarie testimonianze artistiche, la ricchezza delle sue tradizioni culturali e gastronomiche, le meraviglie dei suoi paesaggi e del suo patrimonio naturalistico.

“Investiamo sul turismo per promuovere la nostra città con scelte di qualità – sottolinea l’assessorato comunale al Turismo – e il filone cinematografico può essere un promettente volano per attrarre i visitatori, semplicemente aprendo i preziosi scrigni dell’unica città rinascimentale dell’Umbria, i luoghi inimitabili dove le testimonianze del passato lasciate da artisti come Raffaello e Signorelli si incrociano con la contemporaneità, grazie ai musei Burri, la più grande sede espositiva al mondo dedicata ad unico artista, che fa di Città di Castello un centro internazionale di arte contemporanea di calibro europeo“.