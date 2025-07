Città di Castello premia 123 studenti diplomati con il massimo voto

Cerimonia in Pinacoteca per meriti scolastici e borse di studio

Oltre un centinaio di giovani di Città di Castello hanno celebrato un importante traguardo scolastico con una cerimonia di riconoscimento dedicata agli studenti diplomatisi con il massimo dei voti nell’anno 2024-2025. L’evento, svolto nel giardino della Pinacoteca comunale, ha visto la partecipazione del sindaco Luca Secondi e dell’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri, che hanno personalmente consegnato attestati di merito agli oltre 120 ragazzi provenienti dagli istituti pubblici e paritari del territorio. L’iniziativa ha voluto sottolineare l’impegno costante e la dedizione che questi studenti hanno dimostrato durante il loro percorso scolastico, evidenziando il valore della serietà nello studio e la capacità di eccellere nonostante le difficoltà degli ultimi anni.

L’amministrazione comunale ha espresso vivo apprezzamento per il comportamento esemplare dei giovani, molti dei quali hanno affrontato l’esame di maturità al termine di un ciclo scolastico iniziato durante i periodi più complessi della pandemia. Durante l’incontro è stato ricordato come, a partire dall’autunno, i diplomati con le migliori medie negli ultimi tre anni potranno partecipare al bando per le dieci borse di studio intitolate a Rossella Cestini e Sergio Polenzani, che premiano con 1.000 euro ciascuna le eccellenze scolastiche. Questo incentivo rappresenta un ulteriore stimolo per chi desidera proseguire con impegno e risultati brillanti nel proprio percorso educativo e professionale.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Secondi e l’assessore Guerri hanno evidenziato come il riconoscimento pubblico del merito sia una prassi consolidata che vuole confermare, ogni anno, l’attenzione della comunità verso le nuove generazioni e il loro futuro. La consegna degli attestati è stata anche l’occasione per ribadire il sostegno dell’amministrazione ai giovani, invitandoli a mantenere l’entusiasmo e la determinazione dimostrata negli studi di fronte alle sfide future, personali e professionali.

La giornata ha assunto un valore ancora più significativo grazie alla presenza dei dirigenti scolastici e dei referenti degli istituti coinvolti, che hanno assistito con orgoglio alla premiazione. L’educazione e la compostezza dei ragazzi durante la cerimonia hanno offerto un’immagine positiva e rappresentativa del tessuto sociale locale. Inoltre, è stato sottolineato il ruolo fondamentale delle famiglie, che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi nel loro cammino formativo. L’attenzione è stata rivolta anche al corpo docente e alla qualità del sistema scolastico cittadino, riconosciuto come uno dei migliori in Umbria, grazie a indagini di settore che ne confermano l’efficacia.

In totale, sono stati 123 gli studenti premiati: 67 delle scuole secondarie di primo grado e 56 delle secondarie di secondo grado. Tra i nomi più brillanti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri – Pascoli” figurano Biancaluce Agea Turconi, Pietro Agostinelli e Benedetta Alunni Maresci, mentre per l’Istituto Comprensivo Statale “Alberto Burri” sono stati premiati Davide Belardinelli, Eva Bocciolini e altri. Non sono mancati riconoscimenti per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “San Francesco di Sales” e dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di San Giustino, così come per gli studenti del Polo Tecnico “Franchetti – Salviani”.

Le scuole superiori hanno avuto un ruolo di primo piano nell’evento, con i migliori diplomati del Liceo Statale “Plinio Il Giovane”, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” e dei licei “San Francesco di Sales” e “Città di Piero” che hanno ricevuto riconoscimenti pubblici per l’eccellenza dimostrata. La cerimonia ha coinvolto anche l’Istituto di Istruzione Superiore “Campus Leonardo da Vinci” di Umbertide, testimoniando la vasta partecipazione degli istituti della zona.

La premiazione ha rappresentato un momento di festa e condivisione, nel quale la città ha voluto testimoniare l’importanza di riconoscere il merito e l’impegno scolastico come elementi fondamentali per la crescita personale e sociale. Il gesto di consegnare gli encomi pubblici è stato percepito come un incoraggiamento a continuare a perseguire obiettivi di eccellenza e come una dimostrazione tangibile di vicinanza da parte delle istituzioni locali.

Questa iniziativa conferma l’attenzione di Città di Castello alle nuove generazioni, valorizzando il percorso educativo e sottolineando il ruolo imprescindibile di una scuola di qualità, di famiglie presenti e di una comunità che crede nel futuro dei propri giovani. Gli studenti premiati con il massimo dei voti rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera città, la cui crescita culturale e sociale passa inevitabilmente attraverso il loro successo e la loro formazione.