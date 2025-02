Città di Castello, per San Valentino torna #unapinacotecadibaci

Un tuffo nel passato fra arte, cultura e leggende nel palazzo che celebra storie d’amore da raccontare: per San Valentino, torna #unapinacotecadibaci, il contest fotografico dedicato a tutte le forme di sentimento.

Da domani a venerdi 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati, il programma è piuttosto intenso e dedicato ad esaltare il concetto universale di amore romantico e di affetto reciproco tra amici.

L’idea è di invitare chi si vuole bene, a farsi una foto, un selfie in un punto di loro scelta della Pinacoteca e taggarla con l’hastag #unapinacotecadibaci. Chi riceverà più like vincerà una visita guidata fra Raffaello e Signorelli e gli altri maestri del Rinascimento.

Il giorno di San Valentino poi l’appuntamento è per le ore 17,30 con un aperitivo dopo la visita al palazzo: il costo € 10,00 a partecipante. Prendendo spunto dai valori universali legati alla celebrazione di San Valentino, PoliedroCultura, in collaborazione con il Comune, assessorato alla Cultura, organizza una visita dedicata all’amore attraverso un percorso che si snoda all’interno delle sale più belle di Palazzo Vitelli aperto a tutti coloro che vogliono festeggiare questo giorno per poi terminare con un piccolo aperitivo a tema.

Palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la Pinacoteca, venne costruito proprio in occasione del matrimonio tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense; da sempre è collegato all’amore anche nel suo apparato decorativo, in particolare della scala monumentale, in cui sono raffigurati gli effetti dell’amore su personaggi famosi, tra cui il filosofo Aristotele.

Tra le leggende cittadine inoltre il palazzo è caratterizzato dalla storia misteriosa e romantica della Sora Laura, la donna amata da Alessandro Vitelli, capitano di ventura della casata legata alla storia rinascimentale della città, che secondo la leggenda torna a manifestarsi nelle sale del museo nelle notti di plenilunio. Secondo la leggenda risalente alla metà del 1500, Laura, giovane e di umili origini, ma bellissima e affascinante, fu portata a vivere nella dimora oggi sede della Pinacoteca comunale da Alessandro Vitelli, a dispetto della moglie Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense che poi abbandonò il palazzo. Dedita al ricamo di fazzoletti nei lunghi periodi di assenza di Alessandro per le battaglie nelle quali la casata era coinvolta, prese l’abitudine di affacciarsi alla finestra, sopra la volta che sovrasta la strada, e di lasciar cadere un fazzoletto al passaggio di un bel giovane, come scusa per farlo entrare nel palazzo. La leggenda per lungo tempo portò i giovani della città a non passare nelle notti di luna piena sotto la volta di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, per paura di scorgere lo spirito inquieto della Sora Laura.

"Palazzo Vitelli alla Cannoniera per storia e tradizione ha una particolare connessione con la tematica dell'amore", ricorda l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi, sottolineando come, "in realtà, per la ricchezza delle sue opere e la bellezza del Palazzo, ogni occasione è buona per una visita al museo, che si presenta rinnovato nell'allestimento dell'ala nuova e arricchito dalla nuova sala dedicata alla Pala di Santa Cecilia.

In particolare per San Valentino non si può dimenticare uno dei quadri più belli dedicati all’amore, Ettore ed Andromaca di De Chirico, che abbiamo l’onore di custodire nella collezione Ruggieri”.

Prenotazioni a PoliedroCultura, tel. 075.8520656 (chiamare dal martedì alla domenica orario 10-13 e 15-18). L’iniziativa si svolgerà negli orari di apertura del museo 10-13 e 15-18.