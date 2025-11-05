Città di Castello ottiene fondi Gal per eventi 2025

Settantamila euro per promuovere cultura e tradizione locale

Il Comune di Città di Castello ha conquistato l’intero contributo previsto dal bando P.A.L. Alta Umbria 2023-2027, azione A2-2, promosso dal Gal Alta Umbria, ottenendo 70 mila euro per sostenere le manifestazioni del secondo semestre 2025. Il progetto “Castello Futura”, ideato per valorizzare le eccellenze locali attraverso un percorso promozionale che abbraccia estate, autunno e inverno, ha permesso all’amministrazione di accedere al massimo finanziamento disponibile per un singolo ente.

La fonte del comunicato, il Comune di Città di Castello, ha evidenziato come il progetto abbia coinvolto in modo sinergico gli uffici comunali, l’assessorato al Commercio e al Turismo e i principali attori del territorio. L’assessore Letizia Guerri ha espresso orgoglio e gratitudine per il lavoro svolto, sottolineando l’impegno profuso in tempi ristretti per presentare la domanda con largo anticipo rispetto alla scadenza, inizialmente fissata al 31 luglio e poi prorogata al primo settembre.

Tra gli eventi sostenuti figurano le edizioni 2025 del Festival delle Nazioni, della Mostra Nazionale del Cavallo, della Mostra Nazionale del Fumetto, del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, e in chiusura d’anno, gli allestimenti natalizi del programma “Natale in Città”. L’intervento ha richiesto studi di settore, analisi di mercato e una pianificazione dettagliata delle attività, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto socio-economico e accrescere l’attrattività turistica.

Il bando del Gal Alta Umbria, pubblicato nel giugno 2025, prevedeva la copertura totale delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 70 mila euro, per incentivare la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi dell’Alta Umbria. Il progetto “Castello Futura” ha dimostrato una visione strategica e una capacità operativa che ha permesso di intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo locale.

L’assessore Guerri ha voluto rimarcare il valore umano del lavoro svolto: “In pochissimo tempo, i nostri uffici hanno saputo coordinarsi con efficienza e passione, dimostrando quanto sia importante saper cogliere le opportunità per il bene della comunità”. Il comunicato del Comune di Città di Castello si chiude con un plauso collettivo agli operatori coinvolti, che hanno reso possibile un risultato tanto significativo quanto concreto.