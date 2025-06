Città di Castello, nuovi cantieri per reti idriche PNRR

Sostituiti 11,5 km di condotte. Altri lavori entro 2025

Nel Comune di Città di Castello proseguono i lavori finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la sostituzione di reti idriche vetuste nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite gestito da Umbra Acque S.p.A. Il piano complessivo interessa 200 km di condotte in tutto il territorio servito dall’ente, privilegiando tratti soggetti a frequenti rotture e dispersioni.

Tre interventi specifici sono stati avviati sul territorio comunale tifernate. Due cantieri sono localizzati nella zona di Riosecco, mentre un terzo interessa l’area denominata zona 167.

Il primo lotto, denominato “Riosecco 2”, è già stato ultimato. L’intervento ha comportato la completa sostituzione di circa 4 km di condotte idriche nelle seguenti vie: viale Romagna, via Giovanni Battista Venturelli, via Giuseppe Beccari, via Giuseppe Antoniucci, via Piemonte, viale Emilia, via Sicilia, via Molise, via Lorenzo Milani e altre adiacenti. La fase conclusiva ha incluso la riasfaltatura delle strade coinvolte.

Il secondo intervento, “Riosecco 1”, si estende per circa 3,5 km e interessa una vasta area del quartiere. I lavori, attualmente in corso, riguardano via del Vaschi, via delle Robinie, via dei Pioppi, via dei Platani, viale dei Tigli, via dei Lecci, viale Alfonsine, via Pieve delle Rose, via Bernardino Dini, via Guglielmo Baldeschi, via Giovan Battista Pacetti e altre strade secondarie. La posa della nuova condotta principale è in fase di completamento. Successivamente si procederà con i collaudi, le operazioni di sanificazione, il collegamento alla rete esistente e il trasferimento delle utenze sulla nuova linea.

La bitumatura delle strade sarà l’ultima fase, con fine lavori prevista per ottobre 2025. In via dei Platani e via dei Pioppi è programmato un primo stralcio funzionale dell’asfaltatura già entro il mese di luglio per garantire la percorribilità in sicurezza delle principali arterie.

Un terzo cantiere partirà in autunno nella zona 167. Il tratto di rete da sostituire misura circa 4 km. Le vie interessate sono via Rolando Giannini, viale Aldo Bologni, via Pablo Neruda, via Rodolfo Murri, via Giacomo Brodolini, via Aldo Moro, via Luigi Longo, via Pietro Nenni, via Giorgio Vasari, via Caravaggio, via Rosso Fiorentino, via il Pomarancio, via Tiziano, viale Lorenzo Ghiberti, via Nicola Barbioni, via Raffaellino del Colle, piazza Pietro Vannucci, viale Alcide de Gasperi, via Palmiro Togliatti e altre limitrofe.

Oltre alle attività coperte dal PNRR, Umbra Acque ha inserito ulteriori interventi nel Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, finanziati con risorse derivanti dal sistema tariffario.

A Trestina è in corso un’opera di riordino del sistema di approvvigionamento. I lavori prevedono la posa di una nuova tubazione per l’alimentazione del serbatoio locale e un tratto che, partendo dal rilancio di Bivio Lugnano, raggiunge l’abitato di Badia Petroia. Il valore economico dell’opera si attesta a 1,1 milioni di euro. L’ultimazione è prevista entro ottobre, con l’asfaltatura dei tratti stradali prevista entro luglio.

Infine, a partire da settembre, è previsto l’inizio dei lavori su via dei Casceri. Il progetto comprende la sistemazione della rete fognaria e la riqualificazione della pavimentazione stradale. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 800.000 euro.

Il complesso degli interventi nel solo territorio di Città di Castello porta la lunghezza complessiva delle condotte sostituite a oltre 11 km, a cui si aggiungeranno altri tratti nei mesi successivi. Umbra Acque prosegue l’opera di ammodernamento delle infrastrutture con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della rete e ridurre le perdite idriche su tutto il territorio.