Città di Castello: Nuova Ordinanza Rivoluziona la Viabilità

Città di Castello – Entra in vigore oggi la nuova ordinanza della Polizia Locale di Città di Castello, che introduce importanti modifiche alla viabilità all’incrocio tra via De Cesare, via Ferrer e via Fabrizi. L’obiettivo principale è migliorare la sicurezza stradale in un’area caratterizzata da abitazioni, una pista ciclopedonale e una fermata del trasporto pubblico locale.

L’ordinanza, frutto di un’attenta analisi della viabilità cittadina, prevede l’installazione di una cordonatura spartitraffico in via De Cesare. Questa modifica impedisce ai veicoli provenienti da via Ferrer di proseguire dritto verso via Fabrizi o di svoltare a sinistra verso via De Cesare.

La nuova disciplina del traffico prevede che i veicoli provenienti da via Ferrer e via Aldo Bologni debbano obbligatoriamente svoltare a destra verso il centro città una volta immessi su via De Cesare. Tale disposizione è chiaramente segnalata da appositi cartelli verticali.

Le modifiche sono state implementate dal personale del servizio squadre operative del comune, con il supporto della polizia locale. L’ordinanza sottolinea come queste misure siano state adottate per ragioni di interesse pubblico e di sicurezza della circolazione, con particolare attenzione alla tutela degli utenti vulnerabili della strada.