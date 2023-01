Città di Castello, Neve, Squadre Operative e Polizia Locale al lavoro

“Le Squadra Operative e la Polizia Locale sono in azione dalle prime ore di stamattina per fronteggiare le precipitazioni nevose in atto e garantire la percorribilità delle strade comunali a tutela della sicurezza degli utenti”.

Lo rendono noto l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti e l’assessore con delega alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti nel riferire dell’attività nella quale sono impegnati dieci dipendenti comunali addetti alle Squadre Operative dell’ente, coordinate dal responsabile della Viabilità Maurizio Melini e dal responsabile Nicola Crocioni, e gli agenti della Polizia Locale guidata dal comandante Emanuele Mattei.

Stamattina le operazioni hanno riguardato la zone di Bocca Serriola, dove la Polizia Locale è intervenuta per dare supporto ai conducenti dei veicoli pesanti in transito lungo la strada Apecchiese, che erano rimasti bloccati dalla fitta nevicata in atto e avevano necessità di manovrare per montare le catene.

A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con circa 20 centimetri di neve sull’asfalto, la Polizia Locale ha bloccato l’accesso al valico di Bocca Serriola, analogamente a quanto disposto sul versante marchigiano.

Le Squadre Operative sono intervenute con l’ausilio dell’Unimog in dotazione per raggiungere le abitazioni in alcune località come Caifirenze, La Croce, San Giovanni di Vignolle, liberando le strade comunali da una coltre nevosa che ha raggiunto in certi punti anche i 60 centimetri.

Nel pomeriggio le Squadre Operative saranno impegnate nelle zone di Candeggio e dell’Antirata. In serata, infine, percorreranno con i mezzi spargisale alcuni punti sensibili della città, come l’area dell’ospedale, i sottopassaggi e i ponti.

Nel primo pomeriggio il personale comunale è anche intervenuto per la rimozione di una pianta caduta nella zona di Fontecchio. Per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini è a disposizione il numero di telefono delle Squadre Operative 075.8520784.