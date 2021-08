Città di Castello, Luca Secondi candidato sindaco del centro sinistra: sono onorato

Rappresenterà il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano, La Sinistra per Castello, Italia Viva e Azione

“La candidatura a sindaco di Città di Castello da parte del Partito Democratico, del Partito Socialista Italiano, de La Sinistra per Castello, di Italia Viva e di Azione mi onora e mi responsabilizza in un percorso di servizio ai cittadini che ha sempre rispecchiato i valori del Centrosinistra e sono disposto a proseguire da tifernate che ama la propria città. Ringrazio le forze politiche che hanno proposto la mia candidatura in coerenza con il supporto assicurato in questi anni all’amministrazione uscente, come approdo condiviso di un confronto finalizzato a definire una proposta politica nell’interesse della collettività e a individuare una persona che la rispecchiasse e la interpretasse”.

E’ quanto ha dichiarato l’attuale vicesindaco della città tifernate, Luca Secondi, commentando la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative.

“Senso di appartenenza alla comunità, equità sociale, solidarietà sono principi che ho sempre sostenuto e che sono determinato a rappresentare nelle idee, nei progetti e negli obiettivi per il futuro della città sui quali mi impegnerò da oggi insieme alle forze di Centrosinistra che hanno proposto la mia candidatura a sindaco e a quelle che si riconosceranno nei valori e nelle finalità che sapremo esprimere. A questo proposito rivolgo a Luciana Bassini, che negli ultimi anni ha condiviso tutti gli atti e gli obiettivi del governo cittadino senza alcun distinguo, l’invito a un confronto che possa esaminare possibili convergenze nel comune obiettivo di lavorare per i tifernati e unire, nell’ampiezza di vedute e sensibilità che esprime, l’intera area del Centrosinistra di Città di Castello”.