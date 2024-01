Città di Castello Investe nell’Eccellenza: 64 Nuovi Inserimenti

Città di Castello Investe – L’amministrazione comunale di Città di Castello ha compiuto un passo audace verso il futuro, annunciando l’assunzione di 64 nuovi dipendenti tra il 2022 e l’inizio del 2024. Questa iniziativa rivela una visione impegnata a migliorare i servizi comunali attraverso l’arruolamento di professionisti qualificati, con l’obiettivo di fornire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini e di contribuire al progresso della città.

Nel corso degli ultimi due anni, l’amministrazione ha intensificato le assunzioni, reclutando 23 dipendenti nel 2023 e 32 nel 2022, portando il totale attuale a 241 addetti, inclusi i 9 recentemente inseriti nel 2024. Questa iniziativa è parte integrante dell’impegno elettorale assunto nei confronti della comunità di Città di Castello: garantire un’amministrazione agile e pronta ad affrontare le sfide odierna, ma anche a fornire quotidianamente i servizi richiesti dai cittadini.

Michela Botteghi, assessore all’amministrazione comunale, ha dichiarato che questa scelta politica mirata a investire nelle persone e nelle competenze necessarie per affrontare le sfide moderne era tutt’altro che scontata. L’amministrazione ha sfruttato appieno le possibilità offerte dalla normativa dopo il superamento del blocco del turn-over, lavorando su 120 contratti di assunzione attraverso concorsi a tempo determinato e indeterminato.

La valorizzazione del personale esistente è stata un aspetto cruciale di questa strategia, con stabilizzazioni e progressioni verticali per riconoscere le competenze acquisite e responsabilizzare i dipendenti di fronte alle sfide della gestione cittadina. Un elemento distintivo di queste politiche è stato il coinvolgimento con altre municipalità per organizzare concorsi che mirano al reclutamento di profili di interesse comune. Queste collaborazioni efficienti hanno permesso di suddividere i costi dei concorsi e di attuare procedure di selezione più efficaci.

Nel 2023, il Comune di Città di Castello ha assunto a tempo indeterminato, da graduatorie proprie e di altri enti, principalmente educatrici d’infanzia, collaboratori amministrativi informatici, istruttori amministrativi, istruttori tecnici, assistenti sociali e operai altamente specializzati. Questa iniezione di nuove risorse è stata accompagnata dall’approvazione del regolamento sulle ferie solidali, mentre sono in corso i lavori per definire il regolamento sui concorsi e la definizione dei profili professionali.

La collaborazione con le rappresentanze sindacali ha portato alla stipula del contratto decentrato integrativo normativo ed economico per l’area non dirigenti, in linea con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali, insieme a quello economico per i dirigenti. Nel 2024, saranno completate le procedure per l’assunzione di uno specialista della vigilanza, mentre sono già in corso le selezioni per tre funzionari altamente qualificati, due geometri, due agenti di Polizia Locale e un informatico.

Questa serie di assunzioni e investimenti nelle risorse umane riflette l’impegno costante del Comune di Città di Castello nel fornire servizi di alta qualità e nel creare un ambiente lavorativo stimolante e professionale.