Città di Castello, il 27 agosto, un guarito e un nuovo positivo

“Le novità di oggi sono due: abbiamo una guarigione, quella della signora rumena che era positiva al Covid-19 da alcuni giorni e che è risultata finalmente negativa al tampone, una cosa di cui siamo molto soddisfatti, mentre dobbiamo comunicare che un giovane, residente nella zona sud del territorio comunale, è risultato positivo stamattina”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco nell’aggiornare la situazione del contagio da Covid-19 a Città di Castello, che “registra al momento due persone positive, restando quindi stabile a livello numerico”.

“E’ chiaro che ci sono alcuni segnali di recrudescenza del Covid-19, quindi dovremo continuare a seguire con attenzione l’evoluzione e gli sviluppi dell’epidemia, tenendo conto che pur avendo oggi connotati apparentemente diversi, con una minore capacità di trasmissione, il virus non è debellato, ma continua a circolare”.

Il primo cittadino ha ricordato che “stanno proseguendo i tamponi da parte dell’Usl Umbria 1 nell’area del Centro di salute di via Vasari per monitorare in maniera ancora più attenta la situazione, soprattutto sul versante dei ritorni dalle vacanze che in altre realtà hanno creato una situazione piuttosto complessa, se è vero che il totale dei positivi in Umbria, secondo gli ultimi dati, è di 217 persone”. “Una quota regionale piuttosto impegnativa che deve invitare alla prudenza”, ha osservato il primo cittadino, che ha chiarito: “anche se a Città di Castello in questo momento i positivi sono solo due dobbiamo continuare a tenere alta la guardia per evitare che il contagio possa ripartire con la virulenza e la cattiveria che ha avuto nella corsa primavera”.

“Continueremo ad aggiornare puntualmente i cittadini sui dati che ci pervengono, perché è fondamentale che conoscano l’evoluzione del Covid-19 in maniera corretta e veritiera, visto che molto spesso sono circolate notizie che non erano vere, ma si sono propagate velocemente”, ha puntualizzato il sindaco, nel ringraziare l’Usl Umbria 1 “per le informazioni e la collaborazione che ci assicura”. Ancora una volta il primo cittadino ha invitato a tenere nella dovuta considerazione che “ci stiamo avvicinando a un momento delicato, importante e significativo come quello della riapertura delle scuole, sul quale dovremo lavorare con grande attenzione, consapevoli che alcuni rischi inevitabilmente ci sono, ma consapevoli anche che è una scelta che va compiuta con la massima determinazione e con il più grande senso di responsabilità”.

“E’ molto importante che i nostri ragazzi tornino in classe, alla vita sociale – ha aggiunto il sindaco – e possano continuare a godere di un rapporto educativo corretto, che può avvenire anche a distanza, è vero, seppur dal punto di vista pedagogico questo sia una sorta di palliativo sotto il profilo sociale, culturale, della crescita dei nostri ragazzi, specie dei bambini”.