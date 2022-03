Chiama o scrivi in redazione

Città di Castello, due guidatori ubriachi denunciati nel fine settimana

Numerosi i controlli dello scorso fine settimana dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

Tra questi, i Militari della Stazione Carabinieri di Trestina, hanno denunciato in stato di libertà una 44enne del posto che si è messa alla guida ubriaca, con un tasso alcolemico ben tre volte superiore al limite consentito. La donna, alla guida del proprio autoveicolo, stava transitando nella zona industriale di Cerbara, nel Comune di Città di Castello. Lì ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro un tir parcheggiato a margine della sede stradale. Dopo i rilievi del caso, i Militari hanno proceduto a carico della donna con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica e l’immediato ritiro della patente di guida.

Sempre per un incidente stradale sono intervenuti i Militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, che si è verificatosi questa volta nell’abitato di Città di Castello. Un 38enne di nazionalità straniera, residente a San Giustino, alla guida della propria berlina, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale, senza fortunatamente arrecare danni a persone o mezzi. Si era messo alla guida con un tasso alcolemico di ben cinque volte superiore al massimo consentito dalla legge. Per lui, che peraltro aveva già la patente sospesa a tempo indeterminato, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

I Militari della Stazione Carabinieri di Citerna invece, durante un posto di controllo alla circolazione stradale nella frazione di Pistrino, hanno sorpreso una 42enne alla guida della propria autovettura al telefono. Alla donna è stata quindi comminata una sanzione amministrativa di € 165 con il ritiro di 5 punti sulla patente.