Città di Castello domina e supera il CLT Terni per 3-0

16 Novembre 2025 Sport, Ultime notizie 0

Biancorossi solidi al Pala Joan e incisivi in ogni parziale

Ritorno convincente per il Città di Castello Pallavolo, che al Pala Andrea Joan conquista una netta vittoria per 3-0 ai danni del CLT Terni, imponendosi con i parziali di 25-19, 25-17 e 25-13. Una gara gestita fin dalle prime battute dai biancorossi, che pur privi dell’allenatore Enzo Sideri – squalificato e sostituito in panchina dal duo Raffaella Ranieri e Federico Rossi – hanno mostrato ordine, continuità e una buona capacità di adattamento nei cambi di formazione.

La sfida si apre con qualche incertezza dei padroni di casa, che faticano a entrare in ritmo mentre Terni, grazie a difese efficaci, prova a sorprendere portandosi sull’2-5. Il tentativo ospite, però, dura poco: Città di Castello ritrova fluidità nel cambio palla, riduce gli errori e ribalta l’inerzia fino al 25-19 conclusivo del primo set.

Nella seconda frazione trova spazio Cioffi nel ruolo di libero, con i biancorossi subito avanti 8-2. Il tecnico ternano Bovari interrompe il gioco per spezzare il ritmo, e alla ripresa gli ospiti provano a ricucire fino all’8-5, ma i 12 errori commessi da Terni pesano in maniera decisiva, mentre i tifernati sfruttano ogni indecisione avversaria, chiudendo sul 25-17.

Il terzo parziale vede un ampio turnover, con Panizzi Giovanni al palleggio e Rumori opposto, insieme agli schiacciatori Cesari Francesco e Marconi. L’equilibrio iniziale regge fino all’8-8, poi Città di Castello accelera con continuità al servizio e in fase break, indirizzando definitivamente la sfida e chiudendo sul netto 25-13, che sancisce un 3-0 importante per morale e classifica.

La gara arriva al termine di una settimana particolare per il gruppo, segnata anche dai festeggiamenti per i compleanni di Matteo Casella – 20 anni – e di David Lensi – 30 anni. Un clima che ha contribuito a rafforzare lo spirito di squadra, evidenziato dall’abbraccio finale del pubblico e dalla coesione mostrata in campo.

Per la formazione tifernate, che deve ancora raggiungere la piena armonia di gioco e una maggiore stabilità nei meccanismi offensivi, questa vittoria rappresenta un segnale incoraggiante in vista del prossimo appuntamento: la trasferta di sabato 22 novembre 2025 alle 21.00 sul campo del Volley Borgo Altotevere, nel palasport di San Giustino.

*