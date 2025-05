Città di Castello, domenica torna il Gentleman’s Ride

Modifiche a traffico e sosta per il corteo motociclistico

Torna domenica 18 maggio a Città di Castello il “Distinguished Gentleman’s Ride”, evento motociclistico di beneficenza promosso a livello globale per sostenere la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale maschile. La manifestazione, organizzata localmente dall’associazione FERRO E Motus, si svolgerà in contemporanea con altre iniziative simili in oltre cento paesi del mondo, coinvolgendo complessivamente cinquantacinque città italiane.

Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento prenderà avvio con il ritrovo dei partecipanti nella centrale piazza Garibaldi. A partire dalle ore 11.00 inizierà il corteo di motociclette che percorrerà le vie dell’Altotevere per dirigersi verso Celalba di San Giustino. Lì, presso Villa Magherini Graziani, a partire dalle ore 13.00 avranno luogo le attività pomeridiane aperte anche al pubblico e non riservate ai soli motociclisti.

Il Comune di Città di Castello, tramite il comando della Polizia Locale, ha predisposto una specifica ordinanza per garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione. La disposizione, valida dalle ore 8.00 alle ore 11.00 di domenica 18 maggio, impone il divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli a motore, inclusi quelli normalmente autorizzati, in alcune aree centrali della città. Fanno eccezione solo i mezzi dei partecipanti all’evento e i veicoli impiegati per servizi di emergenza o urgenza.

Le restrizioni riguarderanno in particolare piazza Garibaldi e il tratto di via Gramsci compreso tra via San Antonio e la stessa piazza Garibaldi. Le modifiche temporanee si rendono necessarie per garantire la sicurezza durante le fasi di raccolta e partenza del corteo, nonché per tutelare l’incolumità di partecipanti e cittadini.

Per i residenti del centro storico con accesso da via del Popolo e via San Bartolomeo, è stato predisposto un percorso alternativo che consente la circolazione durante l’intervallo orario interessato dalle limitazioni. Gli automobilisti potranno infatti entrare da via San Antonio, proseguire per piazza Costa, transitare su via Mazzini e infine su via degli Albizzini, assicurando così il collegamento con le aree centrali senza interferire con le attività previste per la partenza del corteo.

La manifestazione motociclistica rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dagli appassionati locali e non solo, attirando ogni anno numerosi partecipanti provenienti da varie zone del centro Italia. Oltre al valore simbolico legato alla raccolta fondi, l’evento intende anche promuovere una cultura della prevenzione e dell’attenzione al benessere psichico e fisico degli uomini, spesso trascurato nel dibattito pubblico.

Villa Magherini Graziani, punto d’arrivo del corteo, sarà il fulcro delle attività previste per il resto della giornata. Lì saranno allestiti spazi di socializzazione e intrattenimento, accessibili liberamente anche a chi non ha preso parte al tragitto in moto. L’iniziativa punta a unire lo spirito motociclistico a quello di solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità in un’occasione di partecipazione e consapevolezza.

La Polizia Locale invita tutti i cittadini a rispettare le disposizioni temporanee di circolazione e a pianificare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche previste per la mattina del 18 maggio. Saranno presenti agenti sul posto per garantire la regolarità del traffico lungo i percorsi alternativi e agevolare l’accesso alle zone non interdette.

L’edizione 2025 del Distinguished Gentleman’s Ride si inserisce all’interno di un contesto più ampio di mobilitazioni globali a favore della salute maschile. La raccolta fondi e le attività connesse all’evento hanno negli anni contribuito a finanziare progetti di ricerca e prevenzione, sensibilizzando al contempo l’opinione pubblica su tematiche spesso sottovalutate.

In vista dell’appuntamento, gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite sia nella fase di raduno sia durante il corteo. L’obiettivo è garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, favorendo una partecipazione ordinata e rispettosa delle normative locali.

Il successo delle precedenti edizioni fa prevedere anche per quest’anno un’ampia adesione, consolidando il ruolo di Città di Castello come tappa significativa del calendario nazionale dell’iniziativa. Le autorità cittadine esprimono il loro supporto all’iniziativa, ritenendola un momento importante non solo dal punto di vista culturale e ricreativo, ma anche per il messaggio sociale che veicola.