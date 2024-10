Città di Castello celebra il contemporaneo con Dottori

Città di Castello celebra – Città di Castello partecipa per la prima volta alla XX Giornata Nazionale del Contemporaneo, attivando una sinergia tra le diverse realtà museali locali. La manifestazione, che avrà luogo dal 11 ottobre al 24 novembre 2024, prevede eventi e aperture speciali. In particolare, il giorno 12 ottobre i visitatori potranno accedere a tre sedi museali dedicate all’artista Alberto Burri con un biglietto ridotto, grazie a una collaborazione con la Fondazione Palazzo Albizzini.

In un’ottica di promozione del patrimonio artistico, sarà possibile visitare anche lo studio del professor Alvaro Sarteanesi, che ha avuto un ruolo cruciale nella formazione di molti artisti locali. L’apertura di questo spazio è prevista per il 12 e 13 ottobre 2024 e sarà necessaria la prenotazione al numero 0758520656. Allo stesso numero si potrà prenotare la visita allo studio Meroni Pillitu, noto per la sua eccellente collezione di ceramica artistica del Novecento.

Durante la conferenza di presentazione, l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare l’arte contemporanea. Il supporto della Poliedro, che gestisce i musei, e del critico d’arte Lorenzo Fiorucci, è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa. L’Event Room della Pinacoteca comunale ospiterà una mostra dedicata al lascito di Pillitu-Meroni, realizzata in collaborazione con il Comune e la Fondazione Burri. La Pinacoteca, oltre alla mostra, organizzerà anche una conferenza in onore di Gerardo Dottori, un artista che ha avuto un impatto significativo sul collezionismo tifernate.

L’evento clou del fine settimana è rappresentato dalla mostra “Gerardo Dottori a Città di Castello”, curata da Lorenzo Fiorucci. Questa esposizione è dedicata all’artista umbro per celebrare il 140° anniversario della sua nascita. Il vernissage si terrà il 11 ottobre alle 17.30. L’allestimento segue il tema del collezionismo locale, già avviato con la precedente esposizione dedicata al lascito di Meroni Pillitu.

Gerardo Dottori, considerato il padre del futurismo umbro, ha avuto un ruolo significativo nella diffusione della cultura futurista a Città di Castello. La mostra esplorerà anche il legame tra Dottori e il suo allievo Alessandro Bruschetti, che visse nella città tra gli anni Trenta e Quaranta e contribuì a far conoscere il maestro. La prima mostra personale di Dottori a Città di Castello risale al 1967, organizzata dalla galleria Il Pozzo, in cui Dottori era presente. Successivamente, altre esposizioni si sono susseguite, grazie alla Galleria delle Arti di Luigi Amadei nel 1982 e nel 2004, nonché al Pozzo nel 1986.

Dottori ha catturato l’attenzione di collezionisti locali, affascinati dalle sue opere caratterizzate da colori vibranti e forme sorprendenti che ritraggono il paesaggio umbro. La mostra include anche un’opera inedita, un “Arabesco Dinamico” del 1930, scoperta da Fiorucci in una collezione privata a Città di Castello.

Il percorso espositivo si compone di dodici opere, insieme a materiale di archivio, cataloghi e fotografie, restituendo l’atmosfera culturale intensa che caratterizzò la città negli anni ’60 e ’80 del secolo scorso. Questo periodo rappresentò un’epoca di grande fermento, durante la quale l’interesse per la pittura futurista, e in particolare per Dottori, crebbe notevolmente.

La XX Giornata Nazionale del Contemporaneo rappresenta un’occasione unica per scoprire non solo l’opera di Dottori, ma anche per esplorare l’eredità artistica lasciata da Burri e dai suoi contemporanei. La manifestazione mira a unire istituzioni pubbliche e private, creando un’offerta culturale ricca e variegata. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità e attrarre visitatori, facendo di Città di Castello un punto di riferimento per l’arte contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle Giornate del contemporaneo, che fanno parte della rete museale dell’Alto Tevere MUA. L’amministrazione comunale, attraverso questa manifestazione, intende dare impulso a una forma di espressione artistica che ha profonde radici nel territorio.

Eventi in programma:

Mostra “Gerardo Dottori a Città di Castello”

Data: 11 ottobre – 24 novembre 2024

Vernissage: 11 ottobre, ore 17.30

Location: Event Room, Pinacoteca Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Visite speciali agli studi

Date: 12 e 13 ottobre 2024

Prenotazione: 0758520656

Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per la città, riflettendo il dinamismo della sua scena culturale. Con l’apertura di spazi storici e l’allestimento di mostre dedicate a figure di spicco dell’arte contemporanea, Città di Castello si posiziona come un polo di attrazione per appassionati e collezionisti.

La sinergia tra istituzioni, collezionisti e artisti promette di creare un ambiente stimolante, dove il patrimonio artistico non solo viene preservato, ma anche reinterpretato e reso accessibile a un pubblico più ampio. La XX Giornata Nazionale del Contemporaneo segna un’importante tappa nel percorso di valorizzazione del contemporaneo a Città di Castello, unendo storia, arte e innovazione in un’unica visione.