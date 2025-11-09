Città di Castello cede a Foligno: sconfitta per 3-0

Primo stop stagionale contro la favorita Italchimici

Prima battuta d’arresto stagionale per la Città di Castello Pallavolo, superata nettamente per 3-0 (25-19, 25-23, 25-21) dalla Italchimici Foligno nella quarta giornata del campionato di Serie C maschile. Al PalaPaternesi, la formazione di coach Enzo Sideri ha faticato per tutta la gara a trovare ritmo e precisione contro un avversario apparso più solido e determinato.

La squadra di Riccardo Provvedi, costruita in estate per puntare alla promozione, ha confermato il proprio valore tecnico imponendo sin dai primi scambi la propria supremazia, trascinata da Giustini, autore di una prestazione convincente, e dal neoarrivato centrale Bucciarelli, tra i migliori in campo.

Foligno ha schierato la diagonale Costanzi–Urbani, con Rus e Giustini schiacciatori, Merli e Volpi al centro, e Schippa libero. Città di Castello ha risposto con Casella al palleggio, Rumori opposto, Conti e Valenti in banda, Landini e Merlino centrali, e Lensi libero.

Nel primo set, un break al servizio di Giustini ha portato subito avanti l’Italchimici, costringendo i biancorossi a inseguire. Sul 18-18, i tifernati non concretizzano l’occasione del controbreak e i padroni di casa chiudono sul 25-19. Il secondo parziale si sviluppa sulla stessa falsariga: ancora Giustini protagonista dai nove metri, mentre Città di Castello prova a reagire, accorciando fino al 24-23, ma senza riuscire a finalizzare la rimonta.

Il terzo set è il più combattuto ma anche il più nervoso. Sul 14-11, alcune decisioni arbitrali contestate cambiano l’inerzia del gioco, provocando tensione in campo. Il tecnico Sideri viene espulso per proteste, e da quel momento la gara perde equilibrio, con Foligno che amministra fino al 25-21 finale.

Per la formazione tifernate una serata storta, condizionata da imprecisioni in battuta e a muro, e da un approccio poco brillante contro un avversario che ha sfruttato al meglio ogni occasione. La squadra tornerà subito al lavoro da lunedì, per preparare il riscatto nel prossimo impegno casalingo al Pala Andrea Joan, dove sabato 15 novembre (ore 21:15) affronterà il CLT Terni.

Foligno conferma così la propria leadership tecnica nel girone, mostrando organizzazione e profondità di squadra, mentre Città di Castello è attesa a una pronta reazione per restare in scia alle prime posizioni.