Città di Castello: Capodanno in Piazza in vigore le ordinanze

“Capodanno in piazza”: modifiche alla viabilità e divieti consumo ed asporto bevande in lattine o vetro e utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nei luoghi dalla manifestazione (area circoscritta Piazza Costa, Piazza Matteotti, Piazza Gildoni, Piazza Fanti, Piazza Gabriotti e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali).

Con ordinanza numero 392 del dirigente del settore Polizia Locale si introducono le seguenti modifiche provvisorie alla viabilità: Divieto di transito e sosta in piazza Fanti (tranne mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2024 alle ore 6 del 1 Gennaio 2025. Divieto di transito in Via S. Apollinare (mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2024 alle ore 6 del 1 Gennaio 2025.

Con ordinanza sindacale numero 386 inoltre si dispone per tutto il periodo ricompreso dalle ore 17 del 31 dicembre 2024 alle ore 6 del 1 gennaio 2025 all’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché la salvaguardia dell’ambiente urbano e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone, “è vietato, dalle ore 17:00 del 31/12/2024 alle ore 06:00 del 01/01/2025, consumare in luogo pubblico, ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne rilasciate in concessione, bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine); la somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), nei giorni e orari di cui sopra, è permessa solamente all’interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi; è vietato, dalle ore 22:00 del 31/12/2024 alle ore 06:00 del 01/01/2025, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98), nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine); è vietato, dalle ore 22:00 del 31/12/2024 alle ore 06:00 del 01/01/2025, agli esercizi di commercio in sede fissa vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine); per tutto il periodo ricompreso dalle ore 17:00 del 31/12/2024 alle ore 06:00 del 01/01/2025 nei luoghi dalla manifestazione (area circoscritta Piazza Costa, Piazza Matteotti, Piazza Gildoni, Piazza Fanti, Piazza Gabriotti e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali) il divieto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici.

Per la notte di San Silvestro sarà festa nel centro storico di Città di Castello con il ritorno del “Capodanno in piazza”, una lunga serata da vivere insieme che inizierà con l’aperitivo e si concluderà nelle prime ore del 2024. Mai come quest’anno l’invito del Comune ai tifernati e ai turisti sarà quello di scegliere il cuore della città e i suoi locali per stare in compagnia e divertirsi, con una nuova formula pensata insieme al Consorzio Pro Centro che, nel segno della musica, accompagnerà tutti all’appuntamento con il cenone e, poi, farà ballare fino a tardi tra i monumenti simbolo della storia, dell’arte e della cultura del territorio. Nel centro storico di Città di Castello a San Silvestro torna il “Capodanno in centro”.

Dalle ore 23.45 di martedì 31 dicembre piazza Matteotti accoglierà la festa più attesa dell’anno, con la musica dell’orchestra l’Alternativa che accompagnerà nel 2025 i tifernati e i turisti in città. Sulle note dei brani più amati da ballare e da cantare insieme ci si potrà divertire sotto il palco fino alle 3.00 del mattino, con la colonna sonora irresistibile dei musicisti capitanati da Doriano Cangi che trascineranno grandi e piccini in una spensierata e allegra nottata.

“Città di Castello vivrà ancora una volta la festa che fa incontrare e divertire tutta la comunità nel segno dei migliori auspici per l’anno nuovo, il momento di condivisione a cui tutti noi siamo legati e che è divenuto una delle tradizioni più belle e amate dai tifernati, dove esserci è veramente importante”, sottolinea l’amministrazione comunale, che organizzerà l’evento anche quest’anno in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e l’associazionismo cittadino nell’ambito del cartellone di “Natale in città”.

La sera di San Silvestro si rinnoverà un appuntamento che nel 1999 vide Città di Castello tra i primi Comuni a inaugurare un modo nuovo, allegro e coinvolgente, di festeggiare il Capodanno, portando nel cuore della città la festa per antonomasia che riunisce tutti per un brindisi e un sincero augurio. Passare dal cenone alla piazza, per incontrare parenti e amici, è divenuto un rituale irrinunciabile, come ha dimostrato anche l’anno scorso la piazza tornata di nuovo piena e gioiosa dopo la desertificazione della pandemia.

A far parte a pieno titolo della tradizione della città è anche l’orchestra L’Alternativa, protagonista di tantissime serate indimenticabili nel centro storico di Città di Castello per il conto alla rovescia più emozionante e tornata sul palco di piazza Matteotti proprio nel 2023, dopo un’assenza di quasi dieci anni. “Ci saranno gli ingredienti giusti per stare insieme e fare festa, in un appuntamento con quell’identità tifernate profonda e sentita, che fa stare bene e fa comunità, al quale aspettiamo davvero tutti”, conclude l’amministrazione comunale