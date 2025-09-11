Città di Castello accoglie la 55^ Mostra Nazionale del Cavallo

Due giorni di eventi equestri tra tradizione e inclusione

La 55^ Mostra Nazionale del Cavallo torna a Città di Castello sabato 13 e domenica 14 settembre, promettendo due giorni intensi tra passione equestri, divertimento e inclusione sociale. L’evento, ospitato nel parco comunale Alexander Langer, offrirà al pubblico una panoramica completa del mondo dei cavalli, dagli allevatori esperti ai giovani cavalieri dei centri ippici locali, con numeri spettacolari e dimostrazioni che celebrano antiche tradizioni e abilità in sella. La manifestazione, resa possibile dall’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, è completamente gratuita e aperta a tutti.

Sabato mattina alle ore 10.00 la cerimonia di apertura vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti di Comune e Regione Umbria. La prima giornata proporrà la tappa del Campionato regionale di Ranch sorting, dalle 14.00 alle 20.00, con i cavalieri in gara che guideranno i vitelli nei recinti dell’anfiteatro. La competizione continuerà domenica mattina, dalle 9.00 alle 13.00, decretando i vincitori tra emozionanti manovre e pubblico coinvolto.

L’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria e Marche metterà in vetrina alcune delle razze equine più pregiate, valorizzando biodiversità e impegno zootecnico. Domenica tra le 13.30 e le 14.30 saranno consegnati riconoscimenti agli allevatori partecipanti. Il Paradriving offrirà alle persone con disabilità intellettiva, insieme alla Cooperativa La Rondine, l’opportunità di scoprire il mondo degli attacchi equestri e salire in carrozza con istruttori qualificati della Fise Umbria, confermando il carattere inclusivo della rassegna.

Sabato pomeriggio, famiglie e bambini potranno vivere il battesimo della sella con i cavalli del Centro Ippico Freedom, insieme alla Caldese Horse Academy, al Centro Ippico Userna e a Sofia Performance Horses, che presenteranno esibizioni nell’anfiteatro. La serata sarà animata dalla Western Country Band, con musica e ballo nell’area ristorazione aperta per pranzo e cena.

Domenica, il programma prevede esibizioni di alta scuola spagnola e western, caroselli a tema come “Agenti 007” e “I pirati dei Caraibi”, e le dimostrazioni in libertà di Chiara Cutugno alle 15.30. Alle 16.00 partirà il corteo storico della Compagnia dei Balestrieri, seguito dalla spettacolare Giostra all’anello, che vedrà i quartieri e le pro loco tifernati sfidarsi come nelle Feste Floridiane dedicate a San Florido. I vincitori custodiranno il gonfalone della Giostra per 12 mesi, fino alla prossima edizione.

Per tutta la giornata, i bambini avranno la possibilità di salire a cavallo con gli istruttori dei centri ippici, rendendo la manifestazione un’esperienza di apprendimento, gioco e meraviglia per grandi e piccini.