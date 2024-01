Citerna, inaugurata la palestra della scuola media “Leopardi” di Pistrino

Uno spazio rinnovato, più sicuro e più efficiente. Così si presenta la palestra della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi” di Pistrino, situata nel territorio di Citerna, dopo i lavori di riqualificazione finalizzati al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco Enea Paladino, affiancato dagli assessori comunali Anna Conti e Paolo Carlini, dell’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti, e del dirigente scolastico Filippo Pettinari. Una giornata di festa, con tanto di taglio del nastro, che ha coinvolto anche studenti, insegnanti e personale scolastico.

“Oggi siamo lieti di inaugurare, grazie agli importanti lavori di riqualificazione effettuati, il nuovo volto della palestra della scuola media Leopardi di Pistrino, così importante per gli studenti e anche per le associazioni del territorio”, sono state le parole del sindaco Paladino. “In questa sede – ha proseguito – annunciamo anche l’arrivo di ulteriori somme, per la precisione 630 mila euro, stanziate dalla Regione Umbria quale contributo per l’adeguamento sismico della scuola, a completamento dell’intervento principale per un complessivo di 1 milione e 400 mila euro. Ringrazio di cuore l’assessore Paola Agabiti che ci ha seguiti assieme alla presidente Donatella Tesei e a tutta la giunta regionale, passo dopo passo, in tutti questi anni non facili per la gestione amministrativa. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è sempre stato quello di mettere in sicurezza questa scuola, i suoi studenti, il corpo docenti e tutto il personale”.

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Carlini, nel ringraziare ancora la Regione per il supporto costante e puntuale, ha precisato come “questi lavori, travagliati nel corso degli anni, sono riusciti ad arrivare ad un completamento grazie alla sinergia messa in campo da tutte le parti. Siamo contenti – ha aggiunto – dell’ulteriore finanziamento ottenuto per la messa in sicurezza della scuola”.

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Pettinari: “Una giornata importante per la nostra scuola, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha consegnato uno spazio adeguato all’attività motoria, a disposizione non solo degli alunni della media ma anche di quelli della scuola primaria che da quando è stato introdotto l’insegnamento dell’educazione fisica con un docente esperto usufruiscono degli stessi spazi. Bene anche l’attenzione in merito alla sicurezza e all’adeguamento sismico che riguarderà gli ulteriori lavori”.

“L’amministrazione regionale – ha detto l’assessore Agabiti – ha, da subito, riservato massima attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici per garantire ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti gli operatori, di poter svolgere la propria attività in ambienti che rispettano in pieno i vincoli previsti dalla normativa nazionale e in piena regola con tutte le certificazioni. E’ per noi quindi una soddisfazione aver sostenuto l’amministrazione comunale in questo percorso e riconsegnare alla collettività un edificio destinato a svolgere una imprescindibile funzione sociale ed educativa, rigenerando e valorizzando in tal modo un bene a servizio dell’intera comunità di Citerna. Siamo agli esordi di una stagione importante per gli investimenti pubblici – ha concluso l’assessore – che vede i Comuni in prima fila. PNRR e nuovo ciclo delle Politiche di coesione 2021-27 raddoppieranno infatti le risorse aggiuntive a disposizione di questi ultimi e attraverso queste importanti risorse saremo in grado di porre un freno allo spopolamento, di valorizzare aree urbane e rurali, entrambe bisognose di una più forte attenzione verso una salvaguardia attiva del paesaggio culturale, che significa non solo promuovere la qualità fisica dei luoghi ma riscoprirne il vero carattere identitario”.

I lavori

Nel dettaglio gli interventi, per un importo complessivo di 130 mila euro, finanziati dalla Regione Umbria con l’aggiunta di fondi propri del Comune di Citerna, hanno portato alla sostituzione di tutti gli infissi della palestra con serramenti in alluminio a taglio termico e vetrocamera. Per quanto riguarda l’illuminazione, sono stati realizzati dei sistemi ad elevata efficienza energetica e comfort visivo con l’installazione di plafoniere a led.

Gli impianti di climatizzazione invernale esistenti, invece, sono stati rimpiazzati da impianti di che utilizzano generatori di calore a condensazione. Nel pacchetto è inclusa anche la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova a condensazione, alimentata a gas metano. Infine, si è provveduto a cambiare gli scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore, oltre alla sostituzione dei tre boiler elettrici posti all’interno dell’edificio scolastico con l’installazione di un unico scaldacqua a pompa di calore.