Chiostri acustici tra Umbria e Toscana, il Trio Musa in concerto a Castello Bufalini

Continua l’ottava edizione della rassegna Chiostri acustici tra Umbria e Toscana, promossa dalla Diocesi di Città di Castello in collaborazione, oltre che con realtà museali del territorio, con tutti i comuni umbri altotiberini, tra cui San Giustino, e con i comuni toscani di Anghiari Monterchi, Sansepolcro. Concerti di musica classica, jazz e lirica, insieme a spettacoli teatrali, recital, presentazioni di libri, saranno ospitati in luoghi incantevoli tra cui, per la prima volta, anche Castello Bufalini. Nel chiostro rinascimentale dello storico edificio sabato 17 luglio, alle ore 21, si esibirà il Trio Musa, composto da Mirko Taschini (oboe), Ruben Marzà (sax baritono) e Claudio Capanni (clarinetto). Il concerto è gratuito ma, per rispetto della normativa anti Covid-19, è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 16 luglio inviando un’email a cultura@comune.sangiustino.pg.it Per informazioni: 07586184496 oppure 0758554705.