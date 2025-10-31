Chiara Francini inaugura la stagione teatrale tifernate

In scena “Coppia aperta quasi spalancata” al Teatro Illuminati

La Stagione 25/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello apre il sipario mercoledì 5 e giovedì 6 novembre alle 20.45 con “Coppia aperta quasi spalancata”, una commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame, che torna in scena in una nuova, vivace interpretazione di Chiara Francini affiancata da Alessandro Federico. La regia è firmata da Alessandro Tedeschi, per una produzione che unisce ironia e riflessione sulla vita di coppia.

Lo spettacolo, come evidenzia Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria — autore del comunicato — assume un valore particolare perché inaugura la stagione a ridosso delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, maestro del teatro italiano e Premio Nobel.

Attraverso dialoghi serrati e monologhi che alternano comicità e malinconia, Fo e Rame analizzano le contraddizioni del rapporto di coppia, la fragilità della monogamia e la tensione costante tra libertà e possesso. La protagonista Antonia, interpretata da una Francini ironica e sensuale, diventa simbolo di tutte le donne che, ferite ma resistenti, cercano di ridefinire il proprio ruolo all’interno di una relazione.

Artista eclettica e magnetica, Chiara Francini porta sul palco la sua esperienza maturata tra teatro, cinema e televisione, arricchendo il personaggio di sfumature emotive e di un’energia travolgente. L’attrice, nota anche per il suo successo editoriale con oltre 45 mila copie vendute del suo esordio letterario, interpreta una moglie che accetta l’impensabile pur di salvare il legame con il marito, fino a quando l’incontro con un uomo più giovane e brillante le restituisce la consapevolezza del proprio valore e del bisogno profondo di essere amata.

“Coppia aperta quasi spalancata” resta una delle commedie più rappresentate in Italia, capace di far sorridere e riflettere su temi sempre attuali come la gelosia, l’emancipazione femminile e la ricerca di autenticità nei sentimenti.

I biglietti sono disponibili al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria (075 57542222, lunedì-sabato 17-20) e presso l’Ufficio Cultura del Comune di Città di Castello (075 8529613, lunedì-giovedì 10-12). Il botteghino del Teatro degli Illuminati in via dei Fucci 14 è aperto il giorno dello spettacolo dalle 18. È possibile acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it.