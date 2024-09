Cerimonia di consegna Chiavi della Città a Montone il 7 settembre

Cerimonia di consegna delle Chiavi della Città a Montone il 7 settembre

Montone rafforza i legami con l’India attraverso un’importante cerimonia dedicata alla memoria del soldato Yeshwant Ghadge, che perse la vita durante le campagne arietane nel 1944. Il memoriale in suo onore, il primo dedicato alla guerra nella Alta Valle del Tevere, è stato eretto nel centro storico del borgo. La cerimonia per la consegna delle Chiavi della Città al Colonnello Virender Singh Salaria, addetto militare dell’Ambasciata Indiana in Italia, avrà luogo sabato 7 settembre alle ore 11:30 nella Chiesa di San Francesco.

Il Memoriale di Guerra, recentemente inaugurato, rappresenta un simbolo della collaborazione tra Montone e l’India, e onora il coraggio di Yeshwant Ghadge. La scelta di dedicare questo monumento al soldato indiano riflette l’importanza della commemorazione storica e del consolidamento dei legami internazionali.

Colonnello Salaria ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo di questo progetto, seguendo da vicino le fasi di realizzazione del memoriale. La sua presenza nella cittadina umbra è stata costante, e il suo contributo è stato essenziale per il successo dell’iniziativa. Il riconoscimento che gli verrà conferito con la Chiave della Città sottolinea l’apprezzamento per il suo impegno e il legame tra i due territori.

La cerimonia avrà luogo nella Chiesa di San Francesco, un luogo di rilevanza storica e culturale per Montone. Questo evento rappresenta non solo un riconoscimento per Salaria, ma anche una celebrazione della cooperazione tra Italia e India. L’incontro con il Colonnello, che ha visitato il borgo in diverse occasioni, è un’opportunità per riaffermare i legami di amicizia e collaborazione tra i due paesi.

L’inaugurazione del memoriale e la cerimonia di consegna delle Chiavi della Città sono testimonianze tangibili dell’impegno di Montone nella valorizzazione dei legami internazionali e nella commemorazione della storia. Questo evento è particolarmente significativo per la comunità locale, che vede in questa iniziativa un riconoscimento del valore storico e culturale della propria storia.

Il progetto del memoriale ha visto il coinvolgimento dell’amministrazione montonese e di diversi soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante monumento. La presenza del Colonnello Salaria e il suo riconoscimento attraverso la Chiave della Città rappresentano un momento di orgoglio per la cittadina e un passo ulteriore nella costruzione di una forte amicizia tra Montone e India.

In sintesi, la cerimonia di sabato 7 settembre sarà un’occasione per celebrare e rafforzare i legami di amicizia tra Italia e India, onorando la memoria di Yeshwant Ghadge e riconoscendo il contributo del Colonnello Salaria. L’evento non solo segna un importante passo nella commemorazione storica, ma anche nella consolidazione delle relazioni internazionali, testimoniando l’impegno della cittadina di Montone verso una cooperazione sempre più stretta con l’India.