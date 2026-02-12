Carnevale: Umbertide sfila tra colori, musica e tradizioni 2026

Umbertide si prepara a vivere giorni di festa all’insegna del carnevale, con un programma che abbraccia l’intero territorio e coinvolge associazioni, scuole, Pro Loco e centinaia di cittadini. La grande sfilata dei carri allegorici, giunta alla quinta edizione, torna domenica 15 febbraio per trasformare la città in un’esplosione di colori, musica e creatività.

La grande parata dei carri allegorici

Il corteo partirà alle 14:30 da via Morandi, dopo il ritrovo fissato alle 14:00 nel parcheggio delle piscine. Il percorso attraverserà le principali vie cittadine – via Morandi, Piazza Carlo Marx, viale Unità d’Italia, via XX Settembre, via Roma – per poi fare ritorno verso il Parco Ranieri, dove la festa proseguirà fino alle 20:00 con spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età.

Protagoniste saranno le Pro Loco e le associazioni del territorio, ciascuna con un carro a tema: Pro Loco Umbertide, Pierantonio, Calzolaro, Fabrecce (novità 2026), Circolo Uisp Spedalicchio, Emotion Dance School, I Freghi della Battitura di Badia Petroia, Danza Nov’Art e l’Associazione Niccone C’è.

A guidare la sfilata sarà la Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini, presenza storica che accompagnerà il corteo con la forza della musica dal vivo. Fondamentale il supporto della Polizia Locale, della Croce Rossa, della Protezione Civile e degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il Veglione in Maschera al Teatro dei Riuniti

La festa inizierà già sabato 14 febbraio con il tradizionale Veglione in Maschera del Teatro dei Riuniti, intitolato “Love Affair”. Dalle 22:00 la platea del teatro si trasformerà in una sala da ballo dedicata al tema dell’amore, in tutte le sue sfumature.

L’evento è organizzato dall’Accademia dei Riuniti con la collaborazione di AVIS Umbertide, alla quale sarà devoluta parte dell’incasso. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata tramite WhatsApp.

Carnevale Preistorico: un pomeriggio inclusivo

Martedì 17 febbraio sarà la volta del “Carnevale Preistorico”, organizzato da A.S.D. Agape con Cooperativa Asad e Centro Lucignolo. Dalle 15:30, negli spazi del PUC (ex Tabacchi), bambini e famiglie saranno catapultati in un mondo di dinosauri, pitture rupestri e costumi ispirati alla preistoria.

Laboratori, giochi, animazione e balli renderanno il pomeriggio un’occasione di socialità e divertimento per tutti.

Pierantonio in festa con “Alice nel paese di Pierantonio”

Sempre martedì 17 febbraio, la frazione di Pierantonio celebrerà il Carnevale con una sfilata ispirata al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. La partenza è prevista alle 15:00 dalla scuola dell’infanzia e primaria, con arrivo al Cva.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco di Pierantonio, scuola Senza Zaino e Istituto comprensivo Umbertide–Montone–Pietralunga. La musica di Dj Lillo accompagnerà la parata, seguita da degustazioni e momenti conviviali.

Il Carnevale di Arlecchino chiude il programma

Sabato 21 febbraio la festa si sposterà a Niccone con la quarta edizione del “Carnevale di Arlecchino”, organizzato dall’Associazione Niccone C’è. Dalle 15:00 alle 20:00 il paese sarà animato da una sfilata a piedi, canti, balli e degustazioni offerte dall’associazione.

Il ritrovo è fissato in via del Circolo 8, da cui partirà il corteo che attraverserà tutte le vie della frazione prima del rientro per la festa finale. Umbertide si prepara così a un Carnevale 2026 ricco di appuntamenti, capace di unire centro e frazioni in un’unica grande festa comunitaria, dove tradizione, creatività e partecipazione diventano il cuore pulsante del territorio.