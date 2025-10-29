Carica dei 101 cani da tartufo anima il centro storico

Al San Raffaele di Milano l’eccellenza della Chirurgia Protesica MILANO (ITALPRESS) – “Il dolore al ginocchio diventa un campanello d’allarme se si presenta anche a riposo, cioè quando non si sta caricando il peso sulle articolazioni. Un dolore di questo tipo impedisce di eseguire le normali azioni quotidiane e, quando non bastano più gli antinfiammatori o la terapia conservativa, è necessario rivolgersi a un […]

Maserati presenta Grecale Folgore Model Year 2026 MODENA (ITALPRESS) – Con il Model Year 2026, Maserati evolve una delle versioni di punta del suo SUV: Grecale Folgore vanta, infatti, una serie di contenuti tecnologici inediti per definire un nuovo standard nell’elettrificazione ad alte prestazioni; viene introdotto il sistema AWD-Disconnect e migliorata l’autonomia. L’intera gamma del SUV del Tridente, che è perfetto bilanciamento […]

Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 63 morti. Trump “Tregua non a rischio” ROMA (ITALPRESS) – Almeno 63 persone sono state uccise in seguito ai nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera citando fonti negli ospedali di Gaza, secondo cui tra le vittime ci sono anche 24 bambini. Nella notte, l’Aeronautica […]

Lutto nel mondo della musica, morto a 80 anni James Senese NAPOLI (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ morto a 80 anni James Senese, era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli da più di un mese per un’infezione polmonare. Pseudonimo di Gaetano Senese, nato a Napoli il 6 gennaio del 1945, è stato tra i sassofonisti italiani più noti a livello […]

Sgominata rete di spacciatori nel Foggiano, 12 arresti I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno dando esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali

Produceva immagini pedopornografiche con IA, arrestato 52enne veneziano L'uomo è responsabile della produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

Lookman risponde a Ricci, Atalanta-Milan finisce 1-1 L'atalantino torna al gol dopo le polemiche estive

Il Napoli vince a Lecce, Milinkovic-Savic e Anguissa decisivi Sullo 0-0 il portiere para un rigore a Camarda, poi il gol vittoria del centrocampista

A Innovation Village la tavola rotonda di Optima Italia su energia e digitale NAPOLI (ITALPRESS) – L’accesso al digitale e all’energia è oggi un bene costituzionale: da esso dipendono, come sancisce l’articolo 3 della nostra Carta, benessere e pari dignità sociale. Questo il tema al centro della tavola rotonda “La città che pensa: energia, dati e comunità”, promossa da Optima Italia nell’ambito di Innovation Village 2025, principale manifestazione […]