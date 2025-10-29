Carica dei 101 cani da tartufo anima il centro storico

Città di Castello celebra i lagotti e le altre razze
Città di Castello si prepara a un evento straordinario: sabato 1 novembre, alle ore 16, il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (45esima edizione, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre) metterà in passerella oltre cento cani da tartufo, veri protagonisti della cerca e cavatura. La fonte del comunicato, l’Ente Fiera Salone Nazionale Bianco Pregiato, sottolinea che la sfilata, che percorrerà Corso Vittorio Emanuele, sarà dedicata in particolare al lagotto romagnolo ma accoglierà tutte le razze che rendono Città di Castello un punto di riferimento nazionale nel settore.
In collaborazione con l’Associazione Cavatori Altotevere, i cani saranno protagonisti nel “bosco metropolitano” allestito nel cuore della città, celebrando il legame unico tra uomo e animale, base della tradizione della cerca, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità. L’assessore al turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere Andrea Canuti, insieme al presidente dell’Ente Fiera Lazzaro Bogliari, hanno evidenziato che nella zona operano circa 1.700 tartufai, tra cui un numero crescente di giovani e donne, mentre i cani addestrati possono superare cifre di mercato superiori ai 5.000 euro per esemplare.
Domani, giovedì 30 ottobre, circa 170 bambini delle scuole primarie e venti ragazzi diversamente abili della Cooperativa “La Rondine” parteciperanno a “La cerca del tartufo raccontata ai bambini”, attività educativa a cura dell’Associazione Tartufai Altotevere presso la palazzina A del palasport e cittadella dello sport. L’iniziativa consentirà ai giovani di avvicinarsi alla tradizione della cavatura, seguiti da esperti del settore.
Domenica 2 novembre, ai Giardini del Cassero, si terrà il “4° Memorial Alessandro Ghigi” con i migliori esemplari del centro Italia, mentre il premio “Jimmy”, in memoria di Giovannino Cecchini, sarà assegnato al più giovane tartufaio in gara. La manifestazione conferma Città di Castello come capitale italiana del tartufo, unendo esperienza, passione e competenze professionali.
