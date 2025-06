Camion rosa contro la violenza, messaggio in viaggio

Semirimorchio itinerante lancia un appello multilingue

Un camion rosa attraverserà da oggi le strade italiane ed europee con un messaggio chiaro: “Stop alla violenza sulle donne”. Sul telo del semirimorchio, un grande fiocco rosso e una scritta tradotta in più lingue rendono immediato il significato dell’iniziativa, promossa da una storica azienda di autotrasporti di Città di Castello. Il progetto, primo nel suo genere in Italia, è stato svelato ufficialmente durante il Misano Gran Prix Truck, importante evento nazionale dedicato all’autotrasporto.

L’idea nasce da Annalisa Palazzetti e Augusto Cucchiarini, entrambi 42enni e titolari dell’azienda. Dopo l’acquisto di un nuovo semirimorchio, hanno scelto di utilizzarlo non solo come strumento di lavoro, ma anche come veicolo simbolico e sociale. Da sempre legata al colore verde, la ditta ha deciso di rompere la tradizione: il nuovo mezzo è stato infatti verniciato di rosa, diventando supporto visivo per una campagna di sensibilizzazione a diffusione itinerante.

La scritta “stop alla violenza sulle donne”, apposta in diverse lingue sul telo del semirimorchio, intende parlare a un pubblico il più vasto possibile. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un’azione concreta che sfrutta la capillarità del trasporto merci su strada per rendere visibile una tematica urgente e drammatica. Il progetto, sostenuto anche dalla Federazione Autotrasportatori Italiani, è stato presentato ufficialmente nel piazzale aziendale alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del settore.

All’evento erano presenti il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, le assessore alle Pari Opportunità e Politiche Sociali Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, il consigliere provinciale Filippo Schiattelli e la segretaria nazionale della FAI, Carlotta Caponi, figura di riferimento per il settore del trasporto e delle relazioni sindacali. Tutti hanno sottolineato il valore civico del progetto, che si inserisce in un contesto territoriale già attivo nella lotta contro la violenza di genere attraverso collaborazioni tra istituzioni, scuole, associazioni e forze dell’ordine.

Il veicolo è stato realizzato da una ditta specializzata nella costruzione di semirimorchi Moving Floor, leader nel mercato italiano. L’allestimento si distingue per il forte impatto visivo e comunicativo, concepito per richiamare l’attenzione lungo le strade e nei centri logistici. La livrea rosa e il fiocco rosso fungono da segnale visivo immediato, con l’obiettivo di promuovere riflessione e sensibilizzazione.

L’iniziativa ha ricevuto ampi consensi, suscitando curiosità e apprezzamento anche tra gli addetti ai lavori. Secondo i promotori, ogni viaggio rappresenta un’opportunità per portare il messaggio là dove spesso le campagne istituzionali non arrivano. Il trasporto su gomma, infatti, raggiunge capillarmente anche i territori più marginali, trasformando il semirimorchio in un canale comunicativo alternativo.

La storia dell’azienda coinvolta ha radici profonde. Fondata nel 1977 da Francesco Palazzetti, è cresciuta grazie all’impegno familiare e a una visione imprenditoriale lungimirante. Nel 2008, con il pensionamento del fondatore, la guida è passata ad Augusto Cucchiarini, figlio di un amico del fondatore, scomparso prematuramente. Recentemente, per motivi di salute, Annalisa Palazzetti ha preso le redini dell’impresa, proseguendo nel solco tracciato dal padre con una visione moderna e sensibile ai temi sociali.

Il coinvolgimento della FAI e della FAI Umbria ha dato ulteriore forza all’iniziativa. Carlotta Caponi ha definito il progetto un esempio concreto di come il settore del trasporto possa contribuire alla promozione della consapevolezza e della prevenzione della violenza di genere. Secondo Caponi, si tratta di un gesto autentico, lontano da logiche di marketing, che assume ancora più valore in un settore come quello logistico, tradizionalmente connotato da una forte prevalenza maschile.

Proprio in questo ambito, si stanno registrando segnali di cambiamento: oggi in Italia il 6% dei conducenti di mezzi pesanti è donna, una percentuale superiore alla media europea. Nonostante ciò, le difficoltà restano numerose: persistono barriere culturali, limitata visibilità e ridotte opportunità di avanzamento. In questo contesto, il progetto del camion rosa può rappresentare un segnale positivo, un esempio da seguire per rafforzare il ruolo delle donne nel settore e sensibilizzare l’intera filiera.

L’attenzione suscitata dal mezzo rosa ha confermato l’efficacia dell’iniziativa. Un semirimorchio che diventa veicolo di valori, testimonianza tangibile di un impegno che non si limita alla retorica. Il messaggio è diretto e universale: la violenza sulle donne non conosce confini, lingue o nazionalità. E proprio per questo serve un’azione costante, capillare e visibile.

Nel panorama delle campagne contro la violenza di genere, questa proposta assume un ruolo originale e incisivo. Non solo perché esce dai canali tradizionali, ma perché lo fa con coerenza e consapevolezza, integrando la dimensione professionale con quella civile. Il camion rosa percorrerà ogni giorno centinaia di chilometri, rendendosi portatore silenzioso ma eloquente di un messaggio urgente, in grado di raggiungere strade, città e coscienze.