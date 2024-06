Cambio di orario raccolta dei rifiuti a Città di Castello

Cambio di orario per la raccolta dei rifiuti a Città di Castello durante l’estate 2024

Per garantire la sicurezza dei suoi lavoratori durante i mesi estivi, Sogepu, l’ente responsabile della gestione dei rifiuti a Città di Castello, ha annunciato un cambiamento temporaneo nei suoi orari di raccolta. Questa decisione è stata presa in risposta alle direttive del Ministero della Salute, che mirano a proteggere i lavoratori dai rischi associati all’esposizione a temperature elevate.

Dal 24 giugno al 21 settembre 2024, Sogepu effettuerà la raccolta differenziata dei rifiuti al mattino in alcune aree del territorio comunale di Città di Castello. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla programmazione pomeridiana attuale. Le aree interessate includono la Zona Rossa (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo), la Zona Nord (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi) e le Zone Industriali situate nella parte settentrionale del territorio comunale.

Per gli utenti interessati, l’unica modifica sarà la necessità di esporre i contenitori la sera precedente il giorno di ritiro previsto per ogni diversa tipologia di materiale. Il calendario di raccolta dei rifiuti rimarrà invariato, quindi non ci saranno ulteriori cambiamenti nell’organizzazione dei servizi.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione e lo svolgimento dei servizi, gli utenti possono contattare Sogepu al numero verde 800.132152. Ricordiamo a tutti l’importanza di rispettare questi nuovi orari per garantire un servizio efficiente e per contribuire alla protezione dei lavoratori che svolgono un servizio essenziale per la nostra comunità.